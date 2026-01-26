Lidia González 26 ENE 2026 - 13:46h.

El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y Maica Benedicto cuentan la verdad de su relación tras todos los rumores

El pasado en común de Gerard Arias y Andrea Sabatini

Gerard Arias sabe que les debe una explicación a todos sus seguidores y ha llegado el momento de hacerlo junto a una persona muy especial para él. Después de abrir las puertas de su casa en Madrid, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y Maica Benedicto aclaran su relación. Ahora que el influencer comparte vecindario con la murciana, desvela si solo es su vecina o si hay un romance entre ellos. ¡Dale al play y no te pierdas la respuesta, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

Desde que se conocieran en ‘La casa de los vecinos de al lado’, la relación entre los creadores de contenido ha llamado mucho la atención. Sin embargo, durante las últimas semanas su más que evidente complicidad ha hecho saltar todas las alarmas y en las redes sociales no han tardado en preguntarse cuál es la verdad. “Es el momento de que la gente lo sepa todo”, comienza Maica, que no es la primera vez que confiesa lo que siente por el influencer, antes de sincerarse por completo sobre lo que hay entre ella y el de Tomelloso.

Conscientes de la situación, los creadores de contenido se han visto en la obligación de pronunciarse al respecto y contar toda la verdad. “Subimos un vídeo muy acaramelados…”, explica Gerard y desvela si hay más que una amistad entre él y la exconcursante de ‘Gran Hermano’.

Gerard Arias y Maica Benedicto no solo han contado en qué punto se encuentra su relación después de los rumores que ha desatado la química que hay entre ellos, sino que también han dado otras explicaciones. Los creadores de contenido cuentan cómo descubrieron que son vecinos y qué reacción tuvieron al enterarse. “Quería darle la sorpresa”, asegura el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ entre risas.

Gerard Arias tiene muchos frentes abiertos desde que regresara de su participación en la última edición de ‘La isla de las tentaciones’ y ha llegado el momento de hacer frente a todas. El creador de contenido no solo ha enseñado su casa y se ha sincerado sobre su relación con Maica Benedicto, sino que también ha dado un paso más. El influencer habla claro sobre Claudia Chacón y lo que pasó a su regreso de República Dominicana y aclara lo que siente por Almudena Porras. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, en ‘Mi momento’, para Mediaset Infintiy!