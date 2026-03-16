La evolución de la relación entre Jessica Bueno y su novio durante los últimos meses

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La vida sentimental de Jessica Bueno vuelve a ocupar titulares. La influencer y modelo ha sorprendido a sus seguidores al compartir una imagen junto a su nueva pareja, una fotografía que confirma lo que hasta ahora solo eran rumores: está ilusionada de nuevo.

La instantánea, que ha publicado en sus redes sociales, ha sido interpretada como una auténtica declaración de amor. En ella se la ve feliz y relajada junto a su chico, dejando entrever que la relación atraviesa un momento muy especial. La propia Jessica ha resumido lo que siente con unas palabras muy claras: “Todo ha surgido muy natural y bonito”.

La relación ha avanzado poco a poco

Hace apenas unos meses, la modelo hablaba con mucha cautela sobre esta historia sentimental. Reconocía entonces que prefería ir paso a paso y sin prisas: “Nos estamos conociendo sin más. No se sabe a dónde va a llegar la cosa”, explicaba, dejando claro que quería proteger tanto la relación como a sus hijos.

En aquel momento también confesaba que su pareja todavía no formaba parte de su entorno más íntimo: “Mis hijos ni lo conocen ni saben que yo esté con alguien”, decía, explicando que estaban adaptándose a los tiempos de cada uno y viéndose poco a poco.

"Estoy en un momento de muchísima paz"

Sin embargo, con el paso de las semanas la situación ha ido evolucionando. La propia influencer reconoce que, cuando una persona demuestra respeto y comprensión, todo acaba fluyendo de manera natural. Especialmente cuando hay hijos de relaciones anteriores, un aspecto que para ella es el paso más delicado. Según ha explicado, la integración se ha producido con mucha naturalidad en su día a día. Lo que sí tiene claro es cómo se siente ahora. Jessica asegura que atraviesa una etapa de tranquilidad y estabilidad emocional. “Estoy en un momento con muchísima paz mental”, afirma, después de un proceso personal en el que ha trabajado mucho para llegar hasta aquí.