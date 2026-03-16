Manuel González explica el motivo por el que se ha dejado de seguir en redes con Anita Williams

Lorena Romera 16 MAR 2026 - 14:09h.

El finalista de 'GH DÚO' aclara por qué ya no se sigue en redes con Anita Williams

Manuel González aclara en qué punto está su relación con Noelia: "Ni contigo ni sin ti"

Compartir







Manuel González ha dado detalles de su relación en la actualidad con Anita Williams. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', 'Supervivientes', y ahora concursante de la última edición de 'GH DÚO' ha compartido un storie en el que ha explicado por qué se han dejado de seguir en redes sociales a pesar de su buena química en el último reality. Un gesto que dejaría entrever que las cosas entre ellos no habrían terminado del todo bien.

PUEDE INTERESARTE Lucía Sánchez explota contra Sandra Barrios tras compartir un vídeo junto a Manuel González

Después de su affair en República Dominicana, Manuel y Anita tuvieron ciertos desencuentros, principalmente por sus versiones contradictorias; ella quería recuperar su relación con Montoya y sostenía que el de Cádiz le había estado mandando mensajes cariñosos. Manuel, por su parte, aseguraba que se habían vuelto a ver fuera y que ella estaba "pillada" por él.

Pero su paso por la casa de Tres Cantos, en 'GH DÚO', les ha servido para recuperar la buena química que había entre ellos. Tanto, que terminaron haciendo todo el concurso en el mismo grupo. Es por eso que este último movimiento en redes sociales, al dejarse de seguir, ha pillado completamente desprevenidos a sus seguidores.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Y, como cabía esperar, a la mínima que el ex de Lucía Sánchez les ha ofrecido una ronda de ‘preguntas y respuestas’, el nombre de Anita Williams no ha tardado en salir. Lo primero que ha hecho el que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha sido asegurar que su relación sigue siendo buena, pero que la insistencia de sus seguidores y el ruido mediático ha provocado este distanciamiento entre ellos.

"Ana y yo nos llevamos bien y siempre nos hemos tenido cariño", ha asegurado el que fuera concursante de 'Supervivientes', que ha explicado el motivo de este inesperado unfollow. "Si nos hemos dejado de seguir no es por ningún mal rollo entre nosotros, sino más bien por la presión de algunos fans, que le piden constantemente que me deje de seguir", precisa el gaditano, que lamenta que son "cosas de las redes".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Pese a lo que pueda parecer, Manuel González ha querido señalar que no ha ocurrido nada entre ellos. "Que quede clara una cosa: entre nosotros está todo bien", ha zanjado, aclarando en qué punto está su relación con Anita Williams y hablando por primera vez de este unfollow en Instagram.