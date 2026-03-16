Marta Castro cuenta cómo está viviendo estas últimas 4 semanas antes de dar a luz

Natalia Sette 16 MAR 2026 - 16:08h.

La exconcursante de 'GH VIP' se sincera sobre cómo está llevando los últimos días antes del nacimiento de su hija en común con Rodri Fuertes

Marta Castro enseña las secuelas que le han salido a causa del estrés en la recta final del embarazo

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Marta Castro se encuentra en la recta final de su embarazo. A tan solo 4 semanas de dar a luz a su hija junto a Rodri Fuertes , la exconcursante de ‘GH VIP’ ha querido sincerarse con sus seguidores sobre cómo está viviendo estos últimos días antes del parto.

La influencer ha explicado que muchas personas le han escrito preguntándole por qué está menos activa en redes sociales desde la mudanza . Ante esas dudas, Marta ha decidido contar con total naturalidad cómo es su día a día en este momento. “Muchos me decís que no subo nada últimamente pero mi vida últimamente es estar tranquila y aprovechar todo lo que me queda con Hugo”, ha confesado.

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En estas semanas previas al nacimiento de su bebé, Marta ha decidido bajar el ritmo y centrarse en disfrutar del tiempo con su hijo mayor. De hecho, ha compartido algunos de los planes familiares que han hecho recientemente. “El viernes estuvimos jugando, el sábado tuvo un cumple, el domingo se fue con Rodri al Bernabéu y tuvo otro cumple”, ha relatado.

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Aunque intenta mantenerse activa dentro de lo posible, reconoce que el cansancio propio de la etapa final del embarazo le está pasando factura. “Mi vida ahora se basa en estar relajada porque tengo un cansancio que no es normal”, ha explicado con sinceridad.

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A ese agotamiento se suma la responsabilidad de cuidar de Hugo, algo que ella misma ha querido destacar. “Hay una persona que me demanda, ya no tengo 32 años y todo va sumando”, ha comentado. De hecho, ha hablado abiertamente de las claras diferencias que ha notado cuando estaba embarazada de Hugo, que solo se tenía que encargar de teletrabajar, a ahora que ya es mamá y tiene muchas cosas más de las que ocuparse.

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Uno de los aspectos que más le está costando en estos días es el descanso por las noches. Según ha contado, se han vuelto especialmente complicadas. La influencer explica que se desvela varias veces a lo largo de la noche por varios motivos: se deja dormir en el sofá y tiene que pasarse a la cama, ronca y Rodri la despierta para que deje de hacer ruido, Hugo se desvela y va hasta su cama…

Por si fuera poco, Marta también está lidiando con una alergia bastante fuerte en estos días. “Encima tengo una alergia que me quiero morir, estornudo 400 veces al día”, ha confesado. Aun así, la influencer intenta tomarse esta etapa con calma y escuchar las necesidades de su cuerpo. “Entonces, si no aparezco por aquí, es que no hago nada excepcional, voy con calma ahora mismo”, ha aclarado.

Aunque le gustaría estar más activa, reconoce que hay ciertos límites que ahora mismo debe respetar. “Me gustaría estar mucho más activa pero tengo unas limitaciones”, ha concluido.