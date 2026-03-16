Lorena Romera 16 MAR 2026 - 15:02h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha roto su silencio sobre el acercamiento entre Isabel Pantoja y su primo

Kiko Rivera comparte una foto con su tío Agustín tras la reconciliación con su madre: "Cometí errores"

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Manuel Cortés se ha pronunciado sobre la reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. El hijo de Raquel Bollo, exconcursante de 'Supervivientes', ha hablado de los "errores que han cometido" y que, espera, ahora puedan dejar a un lado y empezar una nueva etapa. El cantante sevillano, de 31 años, ha aclarado si ha hablado con su primo, por el que se alegra mucho y al que desea lo mejor, ya que una "madre es muy importante en esta vida".

El hermano de Alma Bollo ha atendido a los medios de comunicación. Lo ha hecho con una sonrisa, especialmente cuando ha escuchado las preguntas sobre el DJ y la intérprete de Marinero de luces. El artista ha asegurado que está "muy contento" con este acercamiento tan esperado para él.

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Es más, el hijo de Chiquetete ha asegurado que él "lo veía venir". Aunque reconoce que también lo veía "difícil", al mismo tiempo "presentía que iba a pasar". Unas declaraciones en las que ha aclarado si ha hablado o no con Kiko Rivera. Manuel Cortés ha dejado claro que "le faltan detalles" sobre esta reconciliación pero que "más o menos" sabe lo que ha ocurrido entre ellos en estos últimos días.

"Se han cometido errores, entiendo que por las dos partes, y espero que de aquí en adelante… Siempre he deseado felicidad a los dos, pero obviamente a mi primo, que estoy con él en el día a día, le deseo lo mejor", ha señalado el hijo de Raquel Bollo, que todavía no ha tenido la oportunidad de hablar con el DJ. "No he hablado con mi primo aún", ha aclarado.

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Por eso ha aprovechado esta oportunidad para dedicarle unas preciosas palabras. "Todo lo que sea bueno para él, yo me alegro. Y ya si ponemos que te unes de nuevo con tu madre, que es la que te ha dado la vida… Pues, oye, que se hablen las cosas, que todo llegue a buen puerto y que sigan siendo felices", expresa el que fuera concursante de 'Supervivientes'.

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Pero lo que más le ha alegrado, sin duda, es saber que Isabel Pantoja se ha reencontrado con sus sobrinas. "Que sus niñas hayan vuelto a ver a su abuela… Tienen dos niñas maravillas. Bueno, y Francisco también, que es maravilloso. Pero las pequeñas están sembradas, son muy buena gente, te ríes mucho con ellas. Me alegro mucho mucho, creo que lo más importante es que las niñas hayan vuelvo a ver a su abuela", reflexiona Manuel Cortés, hablando de la reconciliación entre Kiko Rivera y su madre.