26 ENE 2026 - 13:28h.

El protagonista de 'Un sueño posible' sufre una infección sanguínea y se encuentra "críticamente enfermo", según el Daily Mail



El actor Quinton Aaron, conocido por interpretar al exfutbolista de la NFL Michael Oher en la película 'The Blind Side' junto a Sandra Bullock -papel con el que la actriz ganó un Oscar en el año 2010 - se encuentra en estado crítico en el hospital, según ha informado el Daily Mail. El prestigioso medio ha revelado que el actor, que ha perdido 90 kilos de peso en los últimos años, sufrió una "grave caída" en su domicilio por la que fue ingresado de urgencia. En una declaración exclusiva, la representante de Aaron, Katrina Fristoe, afirmó que el actor está "recibiendo excelente atención médica" y que se encuentra acompañado de sus familiares:

"La familia agradece profundamente las muestras de apoyo de los fans y los medios de comunicación, pero solicita que se respete su privacidad durante este tiempo", declaró, añadiendo que se les informaría más adelante, "cuando Aaron se encuentre mejor". El Daily Mail define el estado de salud del intérprete como "críticamente enfermo" por una infección sanguínea, algo que parece confirmarse en el GofoundMe abierto para colaborar con los gastos médicos de Quinton:

"Quinton está con soporte vital en el hospital"

"Muchos de ustedes conocen a Quinton Aaron como el gigante gentil que dio vida a Michael Oher en 'Un Sueño Posible' junto a Sandra Bullock. Pero quienes realmente conocen le conocen saben de algo aún más poderoso que sus actuaciones en pantalla: su corazón. Quinton es una de las personas más amables y genuinas que jamás hayas conocido. Se entrega a los demás. Anima, anima y se entrega con generosidad, a menudo sin pedir nada a cambio. Hoy, necesita que nos apoyemos en él", dice el texto publicado.

"Está luchando por su vida"

"Quinton se encuentra actualmente hospitalizado y con soporte vital debido a una grave infección sanguínea. Esto ha sido repentino, aterrador y abrumador para sus seres queridos. Mientras él lucha por su vida, su familia enfrenta una inmensa carga emocional y financiera: gastos médicos, costo de vida y la incertidumbre de cuánto tiempo durará su recuperación. Cuando alguien está tan gravemente enfermo, la vida no se detiene. Las facturas no se detienen. Los gastos se acumulan. Y ninguna familia debería tener que elegir entre centrarse en la supervivencia de su ser querido y preocuparse por cómo sobrevivirá económicamente", concluye el texto con el que se pretende recaudar un máximo de 10.000 dólares.

La película que le dio la fama está basada en le caso real de la vida del exjugador de la NFL, Michael Oher. Según la cinta, éste fue adoptado por una pareja de millonarios, los Touhy, gracias a los cuales llegó a convertirse en una superestrella del deporte. Sin embargo, el propio Oher denunció a la producción por no haber sido fiel a los hechos, pues aseguró judicialmente que los Touhy "no le adaptaron" sino que, como en otros casos conocidos como el de Britney Spears, fue "tutelado", por lo que eran ellos los que manejaban sus finanzas. La tutela se disolvió en el año 2023, pues el mismo juez no entendió que se hubiera aplicado sobre alguien que no tiene ningún tipo de discapacidad.