Celia Molina 23 ENE 2026 - 14:00h.

El protagonista de 'Something Borrowed' ha anunciado en E! News que ha superado el cáncer de próstata que le detectaron en 2024

El actor Colin Egglesfield, de 52 años, ha dado una entrevista en el medio E! News, ahora que se ha cumplido un año desde que recibió su tercer diagnóstico de cáncer. A finales de 2024, los médicos le hallaron un tumor en la próstata que, según la American Cancer Society, es una enfermedad que se origina cuando las células de la próstata comienzan a multiplicarse sin control.

Al conocer que tenía cáncer de nuevo - y convencido de que no quería pasar de nuevo por sesiones de quimioterapia y radioterapia - , Colin decidió someterse a una prostatectomía (la extracción de parte o la totalidad de la glándula prostática, responsable del líquido seminal en los hombres) que le ha dejado varias secuelas. "No ha sido una recuperación fácil porque hay que aprender a ir al baño y cosas relacionadas con la erección, pero saber que no tendré que lidiar con esto en el futuro y que potencialmente puedo seguir adelante es algo por lo que estoy muy agradecido", ha dicho en su reciente entrevista.

"Ya puedo decir que también he superado este cáncer"

Afortunadamente, el actor de 'The Client List' puede decir que también ha superado este cáncer, que se suma a los tumores de testículo que ya tuvo en los años 2006 y 2007 (el segundo fue una recidiva). "Estoy agradecido de estar aquí y de haberlo superado, listo para seguir adelante con mi vida", ha declarado al medio estadounidense. Además, ha añadido que se siente "genial" y que, gracias a la rápida intervención de los médicos, que le extirparon el órgano afectado, ya no tendrá que preocuparse por el cáncer.

"Por suerte, me lo detectaron a tiempo, así que no tuve que hacerme radioterapia ni quimioterapia ni nada. Era una de las cosas que quería evitar, porque cuando tuve cáncer testicular en 2006, esperé casi hasta que fue demasiado tarde y empezó a extenderse", ha recordado el protagonista de 'Something Borrowed'. Además, ha querido lanzar un mensaje de apoyo a todos aquellos que estén pasando por la misma o una enfermedad similar:

"Intento ser una voz para que la gente diga: Mira, está bien decir que tienes miedo. Está bien decir que necesitas ayuda. Está bien sentirte aterrorizado durante este proceso y es importante contactar con tu comunidad para que te apoyen. Lo principal que he ganado con esto es simplemente apreciar mi relación y tratar de crear un propósito más profundo en la vida y compartir ese mensaje", continuó. "Realmente me hizo apreciar mucho más mis relaciones", ha concluido el actor.