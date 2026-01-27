Lucía Rolek, de ‘Gran Hermano’, cuenta el traumático episodio que ha vivido

Natalia Sette 27 ENE 2026 - 16:50h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' desvela un angustioso episodio que vivió en su propia casa

Lucía Rolek ha encendido todas las alarmas entre sus seguidores tras compartir en sus redes sociales el traumático episodio que ha vivido en su propia casa. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha utilizado sus stories de Instagram para relatar, todavía nerviosa, una situación que la ha dejado completamente en estado de shock y que ha querido contar para alertar a otras personas.

“Tengo que contaros una cosa que me acaba de pasar y estoy en shock”, ha comenzado diciendo en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 20.000 seguidores. Según cuenta, se encontraba tranquilamente en su domicilio cuando alguien llamó a la puerta. “Estaba ahora mismo en mi casa y han llamado a la puerta desde fuera”, ha explicado con sinceridad.

En un primer momento no sospechó nada extraño, pues estaba esperando a que le llegaran varias cosas. Lucía sigue contando que el hombre que llamó a su casa mencionó algo relacionado con un paquete. “No entendí muy bien al chico, pero dijo algo de un paquete”, contaba. Dado que estaba esperando varios envíos, decidió abrir. “Yo estoy a la espera de recibir cuatro, entonces abrí”, ha confesado.

La exconcursante aclara que nunca abre la puerta del todo, prefiere ser precavida y después de lo que pasó, agradeció todavía más no haberla abierto de par en par. “Cuando abrí un poco la puerta vi que era un tío con gafas de sol, eran las 21:40 de la noche, y sin paquete”, fue aquí cuando empezó a sentirse incómoda y alarmada.

La influencer desvela que al preguntarle por el paquete, el misterioso chico le dijo que no tenía ninguno y la llamó por su nombre y apellidos. En este momento, la exconcursante de ‘Gran Hermano’, muerta de nervios y miedo, intentó cerrar la puerta sin que el hombre la dejara. “Me pongo súper nerviosa intento cerrar la puerta e intenta entrar empujando con el cuerpo. Gracias a que no abrí mucho la puerta pude cerrarla pero sigo en shock”, ha terminado contando todavía con el susto en el cuerpo.

La creadora de contenido ha decidido contarlo con la intención de alertar a sus seguidores y que estén prevenidos, pues aunque es una historia bastante surrealista, puede pasar. La modelo asegura que tendrá mucho más cuidado la próxima vez y que no bajará la guardia para que esto no vuelva a suceder.