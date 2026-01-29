Carlota Boza, de 'LQSA', habla de su futura maternidad

Natalia Sette 29 ENE 2026 - 16:29h.

La actriz de 'La que se avecina' habla de sus ganas de ser madre y de los límites entre persona y personaje

Carlota Boza, de 'LQSA', habla de su actual situación sentimental

Carlota Boza ha dado una entrevista de lo más personal en donde ha hablado en profundidad de cómo ha sido estar más de 19 años en televisión. Con 16 temporadas de ‘La que se avecina’ a sus espaldas, la actriz habla de los límites entre su persona y el personaje y de su futura maternidad.

Carlota se unió al reparto de ‘La que se avecina’ en 2007 como la hija de ‘Los cuquis’. Tenía 5 años en aquel momento y desde entonces no se ha desvinculado de la serie. “Cuando empecé me cantaban el guión porque era tan pequeñita que no sabía leer”, ha comenzado contando para la entrevista que ha dado a Vanitatis.

La interpretación, y sobre todo participar en una de las series más famosas de la televisión española le ha dado buenísimas experiencias y momentos que jamás olvidará. “El bagaje que te da desde tan niña grabar con actores tan profesionales es algo de lo que me siento profundamente agradecida”, ha afirmado la influencer.

Su personaje, Carlota Rivas, ha ido creciendo con ella a lo largo de los años y en esta última temporada, se ha terminado de convertir en adulta. "No sé cómo lo hacen los guionistas, pero cada vez que me entregan un guión nuevo, alucino con los giros que tienen”, ha comentado con sinceridad.

La madrileña no se esperaba que su personaje se fuera a quedar embarazada, y mucho menos que tenía que aprender a cómo dar a luz a un bebé. Totalmente inmersa en la tarea, Carlota reconoce que empezó a “ver vídeos de influencers que publicaban sus partos y también me hice un estudio de películas con escenas de parto”.

Era algo completamente desconocido para ella y tuvo que esforzarse al máximo. Estar tan inmiscuida en temas de la maternidad han provocado en ella muchas ganas de ver a Carlota siendo madre, una faceta que pensaba que iba con ella. “Tengo muchísimas ganas de ver la evolución de Carlota y cómo va a ser como madre”, ha reconocido abiertamente.

La hija de Amador Rivas en la ficción ha querido también agradecer a Eva Isanta que no se separara de ella durante los momentos más complicados de grabación, como las contracciones o el parto. “Estoy muy agradecida a mi madre en la ficción, Eva Isanta. Me ayudó muchísimo: me explicaba desde dónde empezaban los dolores y me daba consejos durante las escenas”, ha asegurado.

A pesar de llevar tantos años, la creadora de contenido tiene muchas ganas de ver a dónde la lleva su personaje y qué le deparará el futuro. Lo que tiene claro es que está encantada con ser madre pero sobre todo, con seguir en ‘La que se avecina’.