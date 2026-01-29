Celia Molina 29 ENE 2026 - 12:12h.

Se cumplen seis años de la muerte de la leyenda de la NBA en una accidente de helicóptero en el que también murió una de sus hijas

El pasado 26 de enero se cumplieron seis años de la trágica muerte de Kobe Bryant, exjugador de los Lakers, en el accidente de helicóptero en el que también falleció una de sus hijas, Gigi. Ambos, de 41 y 13 años respectivamente, viajaban en un Sikorsky S-76B que se estrelló contra una ladera de las montañas de Calabasas (California) por la falta de visibilidad de los pilotos a causa de la niebla. Padre e hija se dirigían a un entrenamiento en la Academia Mamba - el centro de alto rendimiento fundado por el jugador de la NBA en el año 2018 - e iban acompañados de otras siete personas que también perecieron en el siniestro.

Su viuda, Vanessa Bryant, quedó absolutamente destrozada y al cargo de las otras tres hijas que tuvo con Kobe: Natalia (23), Bianca (9) y Capri Kobe (6), a quienes ha sacado adelante a pesar de su dolor. Inmediatamente después de la muerte de su marido y de su hija Gianna, Vanessa cambió el nombre de la Fundación Mamba, añadiendo el término 'Mambacita', en un honor a la niña fallecida. El 'Mamba' es una filosofía de vida y de trabajo propiciada por la leyenda del baloncesto, basada en el esfuerzo incesante, la mejora constante y la superación de adversidades.

Un libro, un cortometraje y "más fotografías" juntas

Esa filosofía es la que ha ayudado a su familia a superarse y continuar con sus vidas. La mujer de Kobe es quien más le recuerda en las redes sociales - siempre publica fotografías suyas tanto en su cumpleaños como en el aniversario de su muerte - y, de cara a este 2026, se ha propuesto "hacerse más fotografías" para nutrir su profesión de influencer. "Mis amigas siempre me están animando a salir en más fotos. Haciendo un esfuerzo para hacer eso este año", ha escrito en su muro de Instagram, donde ha publicado una divertida sesión con sus hijas ambientada en el Viejo Oeste.

Natalia Diamante acaba de cumplir 23 años

Su último gran proyecto fue la redacción y publicación del libro 'Mamba & Mambacita Forever', que reúne imágenes y crónicas de más de 100 murales artísticos creados en todo el mundo tras la trágica muerte de Kobe y Gianna. Pero Vanessa no es la única que ha crecido a nivel profesional en los últimos años. La hija mayor del matrimonio, Natalia Diamante, que acaba de cumplir 23 años, debutó en octubre 2025 como directora creativa para 'Los Ángeles Lakers'. Produjo el cortometraje "Forever Iconic: Purple and Gold Always", que celebra la historia del equipo y su legado con figuras como LeBron James y Magic Johnson.

Su madre, además de mostrarse orgullosa por sus logros, también le escribió un emotivo mensaje por su cumpleaños, donde nombró, como siempre, a su padre y su hermana: "Feliz 23 cumpleaños Natalia ¡Te queremos mucho! Eres una bendición y un regalo para todos los que te conocen. ¡Estamos tan orgullosos de la persona amable y cariñosa que eres! Te deseo lo mejor, siempre. Te amamos siempre y para siempre- mamá, papá, Gigi, BB y Koko", dijo, haciendo gala de la buena relación que estas cuatro mujeres ( mujercitas) mantienen.