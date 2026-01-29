Redacción Cataluña 29 ENE 2026 - 10:30h.

El Alto Tribunal desestima el recurso de Abogados Cristianos y asegura que el auto no puede recurrirse y es firme

Cuando tu padre te pide ayuda para morir: "Estaría contento de saber que estoy contando su historia"

Compartir







BarcelonaEl Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de Abogados Cristianos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que dio luz verde a la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia cuyo padre paralizó in extremis su muerte asistida, a través de un recurso en los tribunales.

El Alto Tribunal considera que no concurre interés casacional objetivo. Una decisión que llevará a la Fundación Española de Abogados Cristianos a recurrir al Tribunal Constitucional, aunque el Supremo asegura que el auto no puede recurrirse y es firme.

"Esta inadmisión no supone un aval al procedimiento de eutanasia ni una validación de su legalidad, sino únicamente una decisión procesal. El propio auto reconoce la existencia de una irregularidad procedimental 'sorprendente y censurable' en la actuación de la denominada dupla médico-jurídica, aunque el Supremo entiende que dicha irregularidad no altera el resultado administrativo", afirman desde Abogados Cristianos.

Abogados Cristianos considera que se produce "una grave vulneración del derecho fundamental a la vida y una falta de tutela judicial efectiva", por lo que insiste en que "no es admisible

"Si es necesario acudiremos a Estrasburgo"

Por ello, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, advierte de que la fundación ayudará a la familia a salvar la vida de Noelia de tan solo 24 años “hasta donde haga falta” para frenar este caso: “Nos ponemos en el lugar de ese padre y esa madre y no podemos rendirnos”. Si es necesario acudiremos a Estrasburgo. No se puede permitir que se autorice acabar con la vida de una persona sin un control judicial real y efectivo”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La fundación subraya que "siguen vigentes las medidas cautelares que suspenden la eutanasia", por lo que "a día de hoy no se puede acabar con la vida de Noelia". Asimismo, mantiene abierta la vía penal contra los miembros de la dupla que "aprobaron la eutanasia tras fingir un desacuerdo entre ellos para elevar el expediente a la Comisión de Garantía y Evaluación, unos hechos que están siendo investigados por un presunto delito de prevaricación y falsedad"-

El caso de Noelia

Noelia solicitó la muerte asistida tras un intento de autolisis en octubre de 2022. La joven trató de quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso, lo que le causó una lesión medular que sufre ahora con una paraplejia completa que le impide mover sus piernas y le provoca un dolor intenso.

Dos años después de aquello solicitó la eutanasia, siendo en verano cuando la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) avalaba su deseo de una muerte digna.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los expertos concluyeron que disponía de “plena capacidad de hecho” y era consciente de su decisión, manifestando “razonablemente su voluntad" apuntando además hacia una “situación clínica no recuperable” que genera en la joven una “dependencia grave”, así como “dolor y padecimiento crónico e imposibilitante”.

Frente a ello, no obstante, el padre de la joven impulsó el recurso defendiendo la vulneración del derecho fundamental a la vida, añadiendo además sus abogados en la demanda que los informes del centro donde fue tratada de la lesión medular mostraron una mejoría en su estado de salud. Además, defendiendo su posición, la defensa de la familia alegaba que Noelia, poco antes de la fecha fijada para la eutanasia, el 2 de agosto, expresó dudas respecto a ello en una nota manuscrita. Sin embargo, ella dijo que no era consciente de haberla escrito y que no tenía intención de echarse atrás, como ha ratificado ahora en el juicio.