Claudia Barraso 30 ENE 2026 - 18:33h.

El actor Bug Hall que interpretó a Alfalfa en ‘The Little Rascals’ ha hecho un cambio radical de estilo de vida

El actor Bug Hall, quien interpretó a Alfalfa en ‘The Little Rascals’ (Una pandilla de Pillos) ha dado un giro muy radical a su vida después de haberse convertido en la estrella infantil más reconocida.

Desde que fue arrestado por aspirar aerosoles, ha decidido dar otro rumbo a su vida y ha abandonado la vida mediática por una basada en la humildad y la sencillez. Junto a su esposa y sus cuatro hijos se mudó a una zona rural, alejada de la civilización.

Ahora, a sus 40 años, ha decidido seguir el camino de la fe. Se reconoce como un “extremista católico radial”, según informan medios como el ‘Daily Mail’. Una fe que le ha llevado a prometer un voto de pobreza, de ahí su vida tan austera. Él mismo ha confesado que ha renunciado no solo a la fama, sino también a toda su riqueza.

Cómo viven actualmente

Objetos materiales, cualquier ingreso… Su familia y él han decidido adoptar una vida como si hubiesen retrocedido unos cuantos años atrás, no solo por su voto de pobreza, sino por su forma de vestir y de vivir el día a día. Eso sí, ha asegurado que ante un caso de emergencia económica, trabajaría esporádicamente para sufragarlo.

Actualmente viven en una casa rodante y subsisten de un pozo que tienen donde están instalados. Quieren desvincularse totalmente de la sociedad y del sistema. Su principal objetivo es que sus hijos aprendan a ser autosuficientes por sí mismos sin tener que depender del dinero.

También, han confirmado que sus hijas no recibirán ningún tipo de educación en colegios o universidades, las cuales consideran “absurdas”.