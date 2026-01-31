Fiesta 31 ENE 2026 - 19:54h.

La amiga íntima de María Teresa Campos desvela que planea escribir un libro sobre la presentadora con la ayuda de Gustavo Guillermo

Meli Camacho fue durante décadas una de las mejores amigas de María Teresa Campos. La también periodista pasaba horas y horas en compañía de la presentadora compartiendo con ella confidencias y siendo testigo de la relación que María Teresa mantenía con su entorno, especialmente con sus hijas.

Meli ha decidido romper su silencio tras las últimas palabras de Carmen Borrego y lo cierto es que no ha dejado indiferente a nadie. La mejor amiga de María Teresa ha dado un golpe en la mesa y ha contado sin rodeos cómo era el día a día de la Campos:

"Echo mucho de menos a María Teresa, cada vez que pasa algo con su familia pienso cómo lo habría tomado ella. Teresa era una persona muy fuerte y muy dura, pero también muy cobarde y con muchos miedos, necesitaba tener a su lado personas que la cuidaran (...)

Para ella era muy difícil tener amistades en televisión porque sabía que si les contaba algo se podía filtrar. Ella, en los últimos años, tuvo muchos sinsabores con ciertos compañeros porque hablaban de ella en las revistas, eso a ella le costaba mucho entenderlo".

Meli considera que María Teresa, si pudiera ver el enfrentamiento que mantiene con su hija Carmen, no se lo reprocharía en absoluto:

"Teresa era una persona que a mí me defendía a capa y espada porque yo era una muy buena amiga suya. Todo este lío con las hijas ha empezado porque en el canal de mi hijo Álvaro he contado las cosas, porque también es parte de mi vida y tengo derecho a hablar de lo que yo he vivido (...)

La gente está muy harta de ellas, ¿qué es esto? ¿qué te crees que por llevar un apellido tienes derecho a todo? Si tratas mal a la gente te ganas que la gente hable mal de ti, si quieres que la gente hable bien de ti actúa mejor con los demás. Estoy hablando de Carmen, porque Terelu es verdad que no se ha metido nunca en nada, yo con ella casi no he tenido contacto pese a que estaba siempre al lado de mi amiga".

Meli cuenta cómo fueron los últimos "y tristes" años de María Teresa

El momento más desgarrador de la entrevista a Meli Camacho ha llegado cuando la periodista ha hablado sobre los últimos años de vida de su amiga. Con una profunda seriedad, Meli ha contado cómo María Teresa pasó los últimos años en una casi completa soledad con la única compañía de su chófer, Gustavo Guillermo, y de ella misma:

"Teresa en los últimos años estaba muy sola, a su lado estábamos Gustavo y yo. Sus hijas estaban muy pendientes del teléfono, muy pendientes de las personas que la cuidaban, pero no estaban con ella. Las personas que son egoístas en su vida, y como forma de ser, también son egoístas con sus seres queridos. Estar no es llamar por teléfono, es dedicarle tiempo a tu ser querido. Yo sé lo que Teresa sentía porque me lo decía, Teresa sentía soledad porque ya no trabajaba y estaba siempre en casa, con Gustavo y conmigo, siempre así.

Meli y Gustavo preparan un libro sobre los últimos 30 años de María Teresa Campos

La amiga de María Teresa Campos ha compartido con Emma García una información que ha dejado muy sorprendida a la presentadora de 'Fiesta'. Meli ha desvelado que se encuentra preparando un libro junto a Gustavo Guillermo, un libro en el que "piensa contar toda la verdad sobre la realidad de María Teresa, y no la que se ha contado hasta ahora":

"Voy a escribir un libro con Gustavo sobre los últimos 30 años de Gustavo y Meli con Teresa, me gustaría que Gustavo viniera aquí conmigo a hablar sobre ello. Las televisiones llevan años llamándome para que acuda a contar todo esto, pero siempre he dicho que no, hasta ahora, si me intentas tapar la boca entonces ya no me callo. No sé cómo se van a tomar Terelu y Carmen mis palabras, me da igual, yo estoy contando la verdad".

Meli habla de Edmundo y sus sospechas sobre él

Meli sospechó desde el principio de las intenciones de Edmundo Arrocet. Pese a que a ella, al igual que a María Teresa, Edmundo le pareció un hombre muy "guapo y atractivo", lo cierto es que desde el minuto uno desconfió de su sinceridad:

"Teresa creo que sabía ciertas cosas, o al menos las imaginaba, pero no las quería ver porque estaba muy enamorada. Yo no le decía nada, lo siento pero no, ella no me preguntaba y yo no le decía nada, alguna vez le dije alguna opinión, pero pocas veces porque la verdad hace mucho daño. Yo desde el primer día ya supe que no era quien decía ser. La primera vez que le vi fue en plató y ya María Teresa empezó a whatsappearse con él, estuvieron mandándose mensajitos durante un año (...)

La ruptura no fue lo mejor para ella, de hecho fue lo peor. Si ella hubiera tenido trabajo habría sido diferente, pero estaba ya muy sola, le vino todo de golpe, quedarse sin trabajo y la ruptura, fue demasiado para ella".