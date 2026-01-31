Fiesta 31 ENE 2026 - 17:49h.

Ángeles Blanco, presentadora de Informativos Telecinco, abre su corazón para hablar de su lado más personal en 'Fiesta'

Emma García entrevista en 'Fiesta' a Ángeles Blanco, la presentadora que llegó a los Informativos Telecinco con 20 años y ya lleva 33. Al terminar la carrera, quiso ser corresponsal de guerra, comenzó haciendo radio, pero le surgió la oportunidad de trabajar en Telecinco: "Hice una prueba delante de cámara y, cual mi sorpresa que, a la semana siguiente, me dijeron que sí, y no me he movido". Y aquí sigue, pues se ha convertido en un rostro imprescindible de la casa.

Ángeles Blanco le cuenta a Emma García que empezó dando la última hora, pero pronto le propusieron presentar junto a Miguel Ángel Aguilar. Otras de sus parejas televisivas han sido Vicente Vallés, José Ribagorda, Isabel Jiménez y, actualmente, Carlos Franganillo. Pero una de estas parejas televisivas se convirtió en su marido. Ángeles Blanco se sincera sobre su vida sentimental junto a Vicente Vallés y habla del hijo adolescente de ambos.

Ángeles Blanco se sincera sobre su relación con Vicente Vallés

En su casa reina el amor, pero en televisión son pura competencia, pues presentan Informativos a la misma hora en diferentes cadenas de televisión. Ángeles Blanco y Vicente Valles se conocieron a finales de los años 90 cuando les tocó presentar juntos el Informativo: "Pensaron que éramos buena pareja televisiva y nos pusieron a presentar los Informativos juntos". Emma García se interesa por esos primeros momentos que vivieron juntos y por quién dio el primer paso para iniciar una relación sentimental.

"El rato que estás en el plató es pequeño, pero ten en cuenta que trabajamos desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Hay mucho trabajo en redacción y compartes muchas conversaciones y amistades. Al final, el trato y el roce hace el cariño. Esto es como todo, se va notando, se va notando... Él es muy tímido, pero un día, de buenas a primeras, suena el teléfono. Pensé que era para hablar de algo del trabajo, pero no. A mí me caía bastante bien y mira, al final...".

Ángeles Blanco confiesa lo duro que ha sido criar a su hijo trabajando los fines de semana

¿Y a quién ve el hijo de Ángeles Blanco y Vicente Vallés cuando presentan sus respectivos Informativos a la misma hora los fines de semana? Pues a ninguno de los dos, confiesa la presentadora. "Por prescripción propia de él mismo, porque somos unos pesados. Cuando estamos con él estamos con la radio, los periódicos, los informativos... así que ahora él tiene su momento perfecto de ver lo que le apetece, que no son los informativos".

¿Y ha sido duro criarle trabajando los fines de semana? "No ha sido fácil para él", confiesa Ángeles Blanco. "Desde pequeño, ha convivido con esto. Viajas, sales, das cursos y paras poco por casa, entonces él es un superviviente. Tiene trece años ahora y una madurez extraordinaria. Está acostumbrado, pero es cierto que él ha crecido sin que yo estuviera los fines de semana con él, sin un cumpleaños, sin ir al cine...", lamenta la presentadora.