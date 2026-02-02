Gonzalo Montoya anuncia la ruptura con su novia en un desgarrador mensaje

Rocío Molina 02 FEB 2026 - 13:28h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comunica el fin de su relación tras más de dos años juntos

Gonzalo Montoya se sincera sobre su relación con su novia María: "Sanó mi cabeza y corazón"

Gonzalo Montoya ha anunciado a sus seguidores una triste noticia que le ha costado algún tiempo asimilar. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' junto a su pareja en aquel momento, Susana Molina, ha confirmado su ruptura con María, la joven con la que ha compartido su vida desde hace más de dos años y, que según él mismo dijo, "sanó su cabeza y corazón" en un momento delicado para él.

Lo que comenzó como una relación discreta en la que el sevillano iba con pasos de plomo después de su mediática ruptura con Susana Molina en 'La isla de las tentaciones' daba paso a una etapa que ha sido muy dulce para Gonzalo Montoya y por eso le ha costado tanto tomar este camino y hacer pública la noticia de su ruptura. María López es la mujer que le robó el corazón, la persona que le ayudó a "salir del oscuro túnel del desamor" y a la que le debe el haber vencido sus miedos, pero su historia no ha terminado como ninguno de los dos esperaba.

A través de un vídeo y de un comunicado en sus redes, el andaluz ha dejado claro que está pasando por un mal momento y que le ha costado dar este paso en público, pero ha querido sincerarse en sus redes. "He necesitado tiempo y valentía para escribir esto", es como comenzaba para a continuación plasmar el sentimiento por el que ahora mismo está transitando.

"¿Y si no tener a nadie ahora mismo, también fuera una forma de amor? Lo que está claro es que aceptar qué nos hace feliz no siempre es fácil porque a veces duele y mucho, a veces implica soltar. Durante mucho tiempo le tuve miedo a la soledad", indica el que fuera también concursante de 'Gran Hermano 14'.

Nadie se esperaba este doloroso final y más después de haber ido dando cada vez más pasos juntos, pero los caminos de Gonzalo Montoya y de María López se han separado. "A veces decir que 'todo está bien' es la forma más egoísta de mentirnos. He pasado uno de los peores momentos de mi vida. He vuelto a conocer el desamor", ha escrito el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Para evitar especulaciones, cerrar el círculo y hacer su propia despedida, el sevillano no ha ocultado que está destrozado por lo que ha ocurrido, pero en medio de todo esto también se ha dado cuenta de algo importante, tal como ha reflejado en su mensaje:

"Me quiero más a mí. No de una forma egoísta, sino de una forma honesta. Me encanta mi vida. Me encanta hasta dónde he llegado. Me encanta mi trabajo. Me encanta hacer felices a los demás... Y no, no es conformismo", ha sentenciado en su desgarrador mensaje de despedida.