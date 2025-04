Su mala relación con su padre no ha pasado desapercibida, y el propio actor ha desvelado en varias ocasiones que sufrió abusos por parte de su progenitor durante el rodaje de la popular producción. Ahora, Macaulay se ha sincerado en el podcast ' Sibling Revelry ' conducido por Kate y Oliver Hudson, compartiendo detalles sobre la compleja, dolorosa y ahora nula relación con Kit Culkin.

El intérprete ha descrito a su padre como un " narcisista " y un "abusivo", y ha revelado que no ha mantenido contacto con él durante casi 30 años . "Se lo merece. Ninguno de sus hijos o nietos queremos saber nada de él ", ha afirmado.

Durante su infancia, Kit Culkin, actor frustrado, gestionó la carrera de Macaulay, pero ocultaba detalles sobre sus ganancias y ejercía un control estricto sobre su vida profesional y personal. " Me guardaba cierto resentimiento. Me tenía odio ", se ha lamentado.

Según ha contado, el maltrato no solo era emocional, sino también físico. "Era un mal hombre, una persona violenta , tanto emocional como físicamente. Era un mal tipo, un abusador ". Y ha añadido: "Uno de mis primeros recuerdos de él fue pensar que cuando creciera, yo no sería así con mis hijos ".

A pesar de la distancia y el tiempo, las heridas emocionales todavía persisten. En la entrevista, Macaulay ha reflexionado también sobre cómo la relación con su padre ha influido en su propia paternidad. "Ahora que tengo dos hijos me digo: ' No puedo creer que fuera así' . Él tenía unos hijos maravillosos y con mucho talento. Es una locura".

Asimismo, ha señalado que, pese a haber vivido esas experiencias "horribles", le han convertido "en el hombre que soy hoy". "Sí, no sería el mismo. No sería el padre que soy ahora si no fuera por mis vivencias", ha sentenciado.