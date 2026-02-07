Loly Álvarez, a punto de perder la vida por un problema de salud: "Se me iba a parar el corazón"

telecinco.es 07 FEB 2026 - 15:03h.

El drama de Loly Álvarez por sus problemas de salud: su estremecedor relato

Loly Álvarez tiene novia: la curiosa historia de amor de la cantante con Belinda

Compartir







Loly Álvarez desvela en exclusiva en '¡Vaya fama!' el drama que ha vivido a causa de un repentino problema de salud. La artista habla de un latido débil de corazón que le ha causado muchos problemas, pero también mucha incertidumbre, pues asegura que se ha llegado a acostar por las noches "sin saber si me iba a levantar por la mañana". Loly Álvarez revela todos los detalles de la insuficiencia cardíaca que padece.

Y es que el problema de salud de Loly Álvarez ha sido tan grave que el cardiólogo le llegó a decir que tenía el corazón "a punto de pararse". "Se me había quedado el corazón al 26 por ciento", añade. Cuenta que todo fue a raíz de una analítica que se realizó porque se encontraba débil y mareada. En ese momento, la enviaron directamente al servicio de Urgencias: "Lo pasé muy mal por no hacer esfuerzos por si mi corazón de repente me decía 'hasta aquí llego'.

El cambio de vida de Loly Álvarez por sus problemas de salud

Ante esta situación la vida de la cantante ha cambiado por completo, pues ahora tiene otras prioridades en su vida y tiene un tratamiento que debe mantener de por vida: "Eso te hace cambiar muchísimo mentalmente". Claramente, su vida ha cambiado a raíz de detectarse esta insuficiencia cardíaca: "Hago deporte todos los días, estoy terminando de grabar mi próximo single, estuve también grabando con Los Javis...". Y es que el hecho de "tener a la muerte acechándote" ha hecho que se vuelva "más selectiva" en muchos aspectos.