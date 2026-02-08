Leerdam se dio a conocer en Pekín 2022 cuando se colgó la plata olímpica en 1.000 metros

Jutta Leerdam es una joven neerlandesa especializada en el bloque más explosivo del long track en el patinaje de velocidad. Ella se ha consolidado como una de las referencias del sprint (500 y 1.000 metros), según informa 'Sport'. La campeona del mundo y subcampeona olímpica estará en los Juegos Olímpicos de Invierno a pesar de su susto en los trials.

Leerdam se dio a conocer en Pekín 2022, cuando se colgó la plata olímpica en 1.000 metros. La joven se ha hecho con títulos y medallas en campeonatos internacionales con su característico sprint.

Leerdam, la deportista e influencer que ha conquistado a Países Bajos

Pero su nombre ha vuelto a aparecer en Milano Cortina 2026. Incluso después del susto en los trials, ha sido confirmada para competir en 1.000 metros en los Juegos Olímpicos. Aunque su historia no se basa solo en los podios. En redes sociales, Leerdam supera los siete millones de seguidores en Instagram y TikTok. Sin duda se trata de una rareza para el deporte de invierno, ya no se visibiliza tanto.

Jutta Leerdam nació en 's-Gravenzande (1998). A los 11 años entró en el mundo del hockey hierba, un deporte muy popular en Países Bajos. Su padre, aficionado al windsurf, la bautizó inspirándose en Jutta Müller, una campeona alemana de ese deporte. Después, en su adolescencia, decidió estudiar Economía Comercial en la Johan Cruyff Academy (Hanze University of Applied Sciences, Groningen).

Se espera que Jake Paul acuda a los Juegos Olímpicos para apoyarla

Su popularidad escaló un poco más cuando confirmó su relación personal con Jake Paul, un influencer boxeador. La pareja hizo público su noviazgo en 2023. En marzo de 2025, anunciaron su compromiso con unas imágenes que se hicieron virales. Se espera que Jake Paul acuda a los Juegos Olímpicos para apoyar a Leerdam tras recuperarse de su operación de mandíbula. Se la fracturó en el último combate ante Anthony Joshua.

Leerdam ya está enfocada en su próximo objetivo: Milano Cortina 2026. El lunes 9 de febrero de 2026 se disputa la prueba de 1.000 metros femenino en el Milano Speed Skating Stadium. En Países Bajos ya la tienen como la máxima favorita para esa distancia que ya conquistó con la plata olímpica y que se ha convertido en el epicentro de su candidatura al oro. La deportista también tiene previsto competir en el 500 metros femenino el sábado 14 de febrero de 2026.