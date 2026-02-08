Fiesta 08 FEB 2026 - 20:43h.

Cayetano Rivera y Tamara Gorro, pareja sorpresa: mantienen una relación desde hace tres meses

Es la noticia del momento: Cayetano Rivera y Tamara Gorro han iniciado una relación y forman la pareja sorpresa de la temporada. La influencer y el torero llevarían tres meses conociéndose y han sido vistos juntos viajando a Dubái. De hecho, hay quien asegura haberles visto en una actitud muy cómplice en el aeropuerto. Parece ser que querían mantener su relación en secreto, pero todo el mundo ya se ha enterado a raíz de una filtración y esto no les ha sentado nada bien.

Nuevos datos sobre la relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera

'Fiesta' analiza esta noticia de última hora y los colaboradores aportan nuevos datos sobre este idilio entre la empresaria y creadora de contenido y el extorero que ha pillado a muchos por sorpresa. Ninguno de los dos implicados responde al teléfono cuando los distintos periodistas intentan ponerse en contacto con ellos, pero algunos de los colaboradores del programa tienen información de primera mano o por parte del entorno de la pareja.

En este sentido, Omar Suárez tiene que decir que él es amigo de Tamara Gorro y que era conocedor de que ella se veía con alguien desde hacía algunas semanas. Cuenta que ella misma le decía que estaba muy ilusionada con esta relación, que quería "dejarse llevar", pero no le dijo el nombre de la persona con la que estaba intimando. De hecho, al parecer, solo lo sabían dos personas muy cercanas a la influencer y le llegó a confesar a Omar que no le decía de quién se trataba para no ponerle en un compromiso ni para que nadie pudiera culparle de haberlo filtrado si el día de mañana salía a la luz.

Llegado a este punto, hay una pregunta en el aire: ¿Desde cuándo llevan saliendo Tamara y Cayetano? Porque, si es cierto que llevan tres meses conociéndose, como se afirma, ¿en qué lugar queda Gema Camacho? Recordemos que, a mediados de noviembre, relacionaron al torero con esta reportera de Telecinco. Omar Suárez nos saca de dudas y desvela que Tamara Gorro le dijo que sus quedadas con el torero comenzaron antes de Navidad: "No me dijo que eran pareja, solo que se estaban conociendo".

Cayetano Rivera no estaría igual de ilusionado que Tamara Gorro con esta relación

Por otro lado, Makoke ha podido hablar con el entorno de Cayetano y asegura que él no estaría tan ilusionado como ella con esta relación. Es más, llega a decir que este entorno cercano del ex de Eva González le ha dicho que "no da un duro por esta relación" porque él ha dejado los ruedo "y está viviendo la vida". Esta actitud dista de la Tamara Gorro, pues le llegó a decir a Omar "amigo, ¿cuántas veces en este tiempo te he hablado yo de una relación? Nunca. Pues si te estoy hablando de este es porque, para mí, significa algo" y por eso Omar teme que Cayetano no esté en el mismo punto que ella. "A lo mejor está ilusionado, pero que no le ve futuro", remata Makoke.