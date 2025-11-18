Gemma Camacho, reportera de 'El tiempo justo' podría estar manteniendo una relación sentimental con el torero, Cayetano Rivera

En medio de la polémica por su accidente de tráfico, Cayetano Rivera tiene una nueva ilusión, se trata de Gemma Camacho, periodista y compañera de esta casa, en el programa de Joaquín Prat, ‘El tiempo justo’.

Ante la información de que Cayetano Rivera podría estar de nuevo enamorado, los reporteros de ‘Vamos a ver’ han podido hablar con Lucía Romero Ezema, hija del torero, quién ha asegurado no saber nada al respecto e incluso, tener la sensación de que estábamos ante una noticia falsa. Sin embargo, muchas fuentes confirman la relación.

Gemma Camacho, reportera y compañera del programa ‘El tiempo justo’ presentado por Joaquín Prat, es una joven de gran belleza, trabajadora y una gran profesional según han confirmado los colaboradores de ‘Vamos a ver’ que la conocen y han podido trabajar a su lado.

Tras conocer los detalles del posible romance del torero con la reportera de Mediaset, Patricia Pardo ha aprovechado su conexión diaria con Joaquín Prat para saber si Gemma Camacho estaba en la redacción y cómo se había tomado la publicación de su relación con el hijo de Carmina Ordóñez en un momento en el que el torero es noticia por su accidente de tráfico en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira.

“Tienes a la mujer más deseada o la más buscada…”, ha querido saber Patricia y Joaquín Prat ha respondido con total sinceridad: “La más deseada se lo tendrías que preguntar a Cayetano, la más buscada, sí. Ha venido a trabajar con total normalidad, a cumplir con su trabajo. Es reportera de este programa, pero para saber lo que tiene que decir al respecto tendréis que ver esta tarde el programa. Una cosa más, tenemos el atestado policial de Alcalá de Guadaira, halitosis alcohólica y el agente marca en la casilla respecto a Cayetano ‘muy fuerte de cerca”.

Además, el presentador ha querido dejar claro que la reportera estaba muy tranquila: “Gemma que la tengo aquí a un metro, está tranquilísima, relajada y llevándolo con total normalidad”.