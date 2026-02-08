Miguel Bosé se muda a Andorra tras la petición de sus hijos: "Quieren estar más cerca de sus hermanos"

Fiesta 08 FEB 2026 - 19:09h.

Diego y Tadeo, los dos hijos del cantante, habrían pedido a su padre mudarse a Andorra para estar más cerca de Ivo y Telmo, los dos niños que continúan viviendo con Nacho Palau

Miguel Bosé, traicionado por su hermana Lucía Dominguín al darle a Nacho Palau un papel clave en su familia

Compartir







Hasta 'Fiesta' ha llegado una información que ha sorprendido, y mucho, a los colaboradores del programa de Emma García. Según los datos que maneja la redacción de 'Fiesta', los hijos de Miguel Bosé le habrían hecho a su padre una seria petición a la que el cantante habría accedido.

María Eugenia Yagüe explica que Diego y Tadeo, los dos hijos del cantante, habrían pedido a su padre mudarse a Andorra para estar más cerca de Ivo y Telmo, los dos niños que continúan viviendo con Nacho Palau en Valencia.

PUEDE INTERESARTE Raquel Bollo saca la cara por su hijo en su conflicto con Gloria Camila y desvela por qué está decepcionado

Bosé busca "casa amplia por un máximo de 2 millones de euros"

Al acceder a esta petición, Miguel Bosé acortaría distancias con su ex puesto que la mudanza ya habría comenzado con la búsqueda de una vivienda dejando así definitivamente Méjico y Panamá, países en los que ha residido con sus dos hijos desde hace años:

"Han pasado ya ocho años desde que comenzó la batalla legal que ha llevado a Nacho Palau a pelear en los juzgados para que se reconozca la filiación de los cuatro hijos. El juez consideró que los niños no son hermanos, pero sí que dio la razón a Palau en cuanto al derecho de los niños a tratarse con frecuencia además de pasar temporadas juntos, como en vacaciones de verano o Navidad".

PUEDE INTERESARTE Mónica Pont traiciona a su amiga Elsa Anka al enamorarse de su exprometido Víctor Prat

María Eugenia ha explicado que Miguel Bosé ya tiene concertado un centro escolar al que asistirán sus dos hijos, un colegio elitista y multilingüe en el que estudiaron las mellizas de Tita Cervera. El cantante ya está en busca de un hogar en el que vivir junto a los dos niños, una casa para la que se ha fijado un presupuesto máximo de dos millones de euros, motivo por el que no descartaría vivir de alquiler. Está previsto que Bosé y sus dos hijos se trasladen a vivir a Andorra cuando acabe el curso escolar.