¡La guerra de los hermanos Ostos más viva que nunca! Hace un año, Jaime y Jacobo Ostos protagonizaron un sonado altercado en un hotel de Madrid. Una fuertísima discusión entre ambos que se producía durante una entrega de premios en la que se madre, María Ángeles Grajal, era anfitriona, y por la que los dos terminaron denunciándose. Hoy, en '¡Vaya Fama!', Kike Calleja nos cuenta la última hora sobre este caso.

El año pasado, Jaime y Jacobo, hijos del fallecido Jamie Ostos, reconocido nivel mundial por su carrera taurina, tenían un forcejeo en el Hotel Wellington de Madrid durante la entrega de premios "Las Meninas de España", la peña taurina presidida por su madre. Y es que, desde el fallecimiento de su padre en 2022 y debido a la usencia de un testamento, los hermanos se encuentran en guerra.

En este altercado, en el que la policía terminó interviniendo, una supuesta amenaza de Jaime a su madre, habría hecho que Jacobo perdiese los papeles contra él en un taxi. Unas fuertes imágenes que se hicieron públicas y sobre las que ambos dieron sus versiones, totalmente contradictorias.

Jacobo asegura que no le puso ningún dedo encima a su hermano, sino que fue él mismo quien se golpeó en el pómulo con la mano. Mientras que Jaime, que los días posteriores presentaba un hematoma en el ojo, le acusaba de "intento de asesinato". Tras esto ambos presentaron denuncias: Jaime a Jacobo por agresión y Jacobo a Jaime por amenazar de muerte a su madre.

Kike Calleja revela la fecha del juicio entre Jaime y Jacobo Ostos

En el programa de hoy, el periodista Kike Calleja, traía en exclusiva la última hora sobre el enfrentamiento entre los hermanos y sus denuncias cruzadas, desvelando la fecha en la que Jacobo y Jaime Ostos se verán las caras y, además, contaba lo que estos le habían dichos tras haberse puesto en contacto con ambos.

"El próximo 18 de febrero a las 10:45 de la mañana en sala de vistas del juzgado número 23 de Madrid. Allí es donde se van a ver las caras. Jacobo está acusado de un presunto delito de lesiones leves a su hermano Jaime", revelaba el periodista, que también contaba que Jaime le ha dicho que "está muy tranquilo" y que se "han pedido las cámaras del hotel".

Asimismo, Kike Calleja desvela que Jacobo, por su parte, está también "muy tranquilo" y que le da "exactamente igual de lo que le acuse su hermano porque no le ha hecho nada". Pero la guerra solo acaba de comenzar ya que el periodista aseguraba que, tras el juicio, Jacobo piensa "denunciar a su hermano por denuncia falsa" y Jaime piensa seguir luchando por la herencia en los juzgados.