Celia Molina Agencia EFE Sevilla, 09 FEB 2026 - 11:35h.

El guitarrista, cantaor y excomponente de 'Pata Negra' ha fallecido en Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, rodeado de toda su familia

Según han comunicado sus familiares a la agencia EFE, el conocido como 'Pata Negra' murió acompañado de su hermano y su hijo

Rafael Amador, guitarrista, compositor, cantaor y excomponente junto a su hermano, Raimundo Amador, del grupo 'Pata Negra', ha fallecido en Sevilla a los 65 años, según ha informado a EFE su familia. Nacido en Sevilla en 1960, el artista falleció anoche en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla "en manos de su hermano" Diego Amador, su hijo Rafael "y muchos seres queridos", como han explicado sus familiares.

El nombre de Rafael Amador ha estado ligado durante su historia musical al de su hermano Raimundo y al de Kiko Veneno, que desembocó en la banda 'Veneno', y de ahí a 'Pata Negra' junto a su hermano, en un proyecto caracterizado por la fusión de flamenco, blues y rock. Sin aclarar la causa de la muerte, su hijo ha comunicado su muerte en las redes sociales, donde ha mandado le ha mandado un emotivo mensaje de despedida:

"Este día 8/02/2026 nos deja el maestro de maestros, Rafael Amador Fernández, el Pata Negra. Papá mío, gracias por lo bonitos consejos que más dado, has estado para mí siempre con tu nobleza y tu humildad. Te amo viejito mío, siempre nos vas a cuidar desde el cielo. Hoy lo ángeles y Dios cantan de alegría porque viene el maestro, el príncipe gitano, el pata negra, el que creó una fusión. Siempre estarás en mi corazón, te amo", dice en su sentida publicación, acompañada de una foto en blanco y negro del artista.

"Papá mío, gracias por todos tus consejos"

Sus palabras han generado múltiples reacciones, entre las que destaca la del también guitarrista y compositor, 'One Medina': "Gracias por tu aporte Rafael maestro, le diste un toque de genialidad a nuestra historia. Descansa en paz, te seguiremos escuchando siempre , un abrazo para toda la familia", escribía.

Otros mensajes de sus amigos y fans han constatado la admiración que levantaba entre todos los que le conocían: "Que Dios lo tenga en su gloria, viva 'Pata Negra' y 'Viva Rafalillo', un abrazo grande y sentido para toda su familia y para todos los amantes de la música" o "Enorme Rafael, de los mejores músicos de España, un honor que mi padre haya sido uno de sus amigos y colaboradores en 'Pata Negra' y 'Veneno'. Tu arte no morirá contigo y será eterno", han sido algunas de las palabras de despedida.

Junto a su hermano Raimundo, Rafael revolucionó el mundo del flamenco, fusionándolo con el rock y el blues y creando así una música avanzada para su época y un nuevo estilo que ellos mismos bautizarían como el arte de la 'blueslería'. La ocasión supondrá el reencuentro fugaz de los integrantes de ambas formaciones, según informa Europa Press.