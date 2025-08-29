Inés Gutiérrez 29 AGO 2025 - 19:20h.

Kiko Veneno: "Las memorias son para gente que no tienen nada que decir"

MadridHace casi 50 años que Kiko Veneno comenzó su carrera en el mundo de la música y gracias a su talento y trabajo se ha convertido en uno de los nombres indiscutibles que forman parte de la historia de la música en nuestro país. Su capacidad para mezclar el flamenco con otros géneros e innovar parece haberle acompañado toda su carrera y ha sabido adaptarse a los cambios sin perder su esencia.

Una trayectoria que le ha llevado a infinidad de escenarios, a renovarse muchas veces, a seguir aprendiendo, y gracias a ello ha logrado ser un referente para muchos músicos durante toda su carrera, desde que comenzó en 1977 con el grupo Veneno, junto a los hermanos Raimundo y Rafael Amador, hasta sus colaboraciones más recientes, como la tan aplaudida Los Tontos con C. Tangana.

Kiko Veneno es el nombre artístico por el que se conoce al músico y compositor José María López Sanfeliu (Girona, 1952). Creció en una familia militar, lo que hizo que viviera en varias ciudades, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla y ahí fue donde descubrió su pasión por la música. En el año 1977 formó el grupo Veneno y grabó su primer disco, que bautizaron con el nombre del grupo.

A pesar de que la vida del grupo fue breve (se disolvieron un año más tarde), su carrera continuó creciendo hasta convertirse en uno de los músicos de referencia, aunque para eso durante un tiempo tuvo que alejarse de la música, una temporada en la que abrió un chiringuito en Conil. En 1981 regresó a la música y así comenzó su carrera en solitario.

Desde entonces no ha parado, ha seguido creciendo como músico y como artista, trabajando en su carrera en solitario, pero también colaborando con otros artistas. No parece que tenga intención ninguna de bajarse de los escenarios, de hecho, en 2024, con 75 años, anunciaba una reunión con G-5, el grupo que formó años atrás con Muchachito Bombo Infierno, Tomasito, El Canijo de Jerez y Diego Ratón y con quienes publicó un disco, hicieron una gira y retomaron sus respectivos caminos. Tenían ganas de reunirse, de componer y de juntarse sobre un escenario y así lo hicieron.

En lo personal, Kiko Veneno ha llevado siempre una vida muy discreta, centrado en su carrera musical y manteniendo su vida personal en el ámbito de lo privado. Su familia es para él es esencial, su mujer Ana Fernández ha sido uno de los grandes pilares de su vida y los tres hijos de la pareja (Adán, Amapola y Curro) han vivido siempre rodeados de música.

Junto a ella pasó tiempos complicados, pero también muy felices, algo que recordó en una entrevista con la revista Tapas: “En el año 76 o 77, algunas veces no teníamos para comer. Cuando tuvimos a nuestro primer hijo estábamos muy tiesos. En esa época todo lo que teníamos era para él, y comíamos poco, casi nada… no voy a exagerar, pero sí pasamos un poco de hambre. Pero éramos felices, cosas de hippies”.