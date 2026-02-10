José Bisbal deja tres hijos, David, María del Mar y José María, y a su mujer, María Ferre, tras perder la vida

Muere el padre de David Bisbal, José, a los 84 años en Almería

Este martes, 10 de febrero, la familia de David Bisbal se enfrenta al fallecimiento de su padre, José Bisbal Carrillo, a los 84 años en su tierra natal de Almería. La muerte de la leyenda del boxeo almeriense ha unido a los hermanos David, José María y María del Mar en este tristísimo momento, mientras amigos y vecinos rinden homenaje a quien fuera campeón de España de boxeo y figura emblemática de su barrio.

José Bisbal fue mucho más que el padre de una estrella del pop. En su juventud, fue uno de los boxeadores más conocidos de su generación, logrando siete títulos nacionales entre peso gallo y pluma y acumulando más de 80 combates en una carrera que duró casi dos décadas. No tardó en ganarse el cariño de Almería, tanto por su trayectoria deportiva como por su humildad como vecino del Barrio de Los Ángeles, donde era conocido y sumamente respetado.

En los últimos años, José sufría alzhéimer, una enfermedad que empeoró su estado hasta ser ingresado en una residencia para tener los cuidados necesarios. El cantante ha hablado en varias ocasiones sobre lo duro que era ver a su padre perder la memoria y cómo iba olvidándose de sus seres queridos, incluso del propio David. Ahora, sus hermanos también lloran la pérdida de Pepe -como le llamaba su entorno-.

José María Bisbal

El hermano mayor de David, José María Bisbal Ferre, nació en 1968 y durante los primeros años de la carrera musical de David tras su salida de 'Operación Triunfo' fue su representante.

Sin embargo, su propia vida ha copado gran parte de la atención mediática desde abril de 2023, cuando desapareció durante más de 30 horas en Roquetas de Mar, su ciudad natal, lo que encendió una intensa búsqueda policial por "tierra, mar y aire".

Fue localizado vivo y hospitalizado, pero la investigación médica reveló que había sufrido una lesión medular que lo dejó en silla de ruedas debido a una lesión en la vértebra.

Años después de aquel varapalo, José María ha sido un ejemplo de resiliencia. Tras casi cinco meses ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde recibió cuidados intensivos y apoyo psicológico, ha conseguido adaptarse a su nueva realidad.

Aunque la familia ha sido discreta sobre los detalles de lo ocurrido, él mismo explicó que la lesión medular fue consecuencia de una "negligencia médica" y que al principio sufrió una "depresión severa" al enfrentarse a aquel radical cambio en su vida.

Se sabe que cuenta con el apoyo de su esposa, Lupe, y el cariño de sus hermanos, y que ha encontrado nuevas motivaciones, como su pasión por el parabádminton, deporte en el que ha llegado a competir a nivel nacional.

María del Mar Bisbal

Entre los tres hermanos, María del Mar es la más desconocida. La hermana mediana entre José María y David ha sido descrita por su el intérprete de 'Ave María' como "la alegría en persona" y uno de sus grandes apoyos.

El propio David aseguró en sus redes sociales que "más que mi hermana, eres mi confidente. Tú, mi vida, la completas".

María del Mar ha llevado su vida en gran medida alejada del foco mediático, optando por la discreción y centrándose en su familia.

Es madre de dos hijos, Nacho y Claudia, los sobrinos de David, y ha centrado su carrera en el diseño artesanal de joyas, algunas elaboradas incluso con técnicas y materiales muy singulares que suele compartir en redes sociales.