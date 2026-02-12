Blake Lively y Justin Baldoni, cara a cara en su primer encuentro en el juzgado

Claudia Barraso 12 FEB 2026 - 19:44h.

Ha pasado un año desde que los protagonistas de la película ‘Romper el círculo’ comenzasen lo que ha sido una polémica batalla judicial. Este jueves, Blake Lively y Justin Baldoni, han acudido a los juzgados de Nueva York para una primera vista de conciliación.

Han llegado con unos minutos de diferencia y algo que ha sido muy comentado es el estilismo que ha elegido cada uno para la reunión. Vestían muy parecidos, los dos de verde oliva y con detalles del mismo color rosa. El director de la película ha acudido a la vista de la mano de su mujer. Emily Baldoni. Esta primera toma de contacto entre los dos era muy importante para decidir si finalmente iban a juicio o no.

El objetivo de este procedimiento es evitar el juicio de tal manera que ambas partes puedan salir beneficiadas. En caso de que no lograsen llegar a un acuerdo, el juicio comenzaría el próximo 18 de mayo. Ningún medio de comunicación ha tenido acceso a la vista, ya que el acceso no está permitido. El encuentro ha durado seis horas en las que los abogados de ambos actores han estado dialogando sobre ese posible acuerdo.

Sin acuerdo tras horas de negociación

Sin embargo, pese a las muchas horas que han estado dentro de la sala, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman afirmó que no han conseguido zanjar un acuerdo. Las estrellas estuvieron en salas distintas, según han informado medios como ‘NBC’. Él mismo fue quien confirmó a los periodistas que volverían a los tribunales el jueves por un “asunto diferente en la agenda”, pero no ha aclarado si los actores también tendrán que acudir o no.

Los próximos pasos

Esta primera reunión sin un acuerdo establecido no significa que en el próximo encuentro terminen por conseguirlo. Ahora, el equipo judicial de cada uno tendrá que valorar la propuesta del otro y tratar de establecer los intereses sin perjudicar los del otro, algo que, viendo los múltiples desacuerdos que han tenido entre ellos durante el último año, parece muy complicado.