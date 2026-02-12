Alberto Rosa 12 FEB 2026 - 18:40h.

El fuego originado en la segunda planta del edificio ha obligado también a evacuar a 40 personas

Una mujer salva 'in extremis' a su vecina que cayó desde una ventana cuando huía de las llamas en Sevilla

Dos personas han fallecido y una ha resultado herida grave a consecuencia de un incendio declarado este jueves en una vivienda de un edificio de cinco alturas ubicado en la avenida París del municipio alicantino de Xàbia.

El fuego, originado en la segunda planta, que ya ha sido extinguido, ha obligado a desalojar a 40 personas y continúan los trabajos en la zona para ventilar humos y gases y revisar el bloque, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA).

Tal y como informa 'Las Provincias', las víctimas son una mujer septuagenaria que vivía en la vivienda y un vecino que ha acudido a ayudarla. Los hijos del hombre fallecido han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios, ya que han sufrido un ataque de ansiedad al conocer lo ocurrido.

El hombre muerto es un vecino que acudió a ayudar a la mujer

El aviso del incendio se ha recibido sobre las 16.07 horas y se han observado llamas en la terraza del piso donde se ha declarado el fuego, que ha generado "mucho humo" en la escalera de este bloque de viviendas. Hasta allí también se han desplazado los servicios sanitarios.

Los parques de bomberos de Dénia y Benissa han enviado un total de 14 efectivos. El CPBA ha movilizado dos unidades mando jefatura (UMJ), dos bombas urbanas pesadas (BUP), una bomba nodriza pesada (BNP), una autoescalera (AEA) y un furgón de transporte de personal (FTP), con un sargento, dos cabos y 12 bomberos de los parques de Dénia y Benissa.

Además de Policía Local también han acudido Protección Civil y Guardia Civil para participar en el operativo. Emergencias ha movilizado una unidad del SAMU, una unidad SVB y también ha intervenido una ambulancia de Cruz Roja.

Asistencias por inhalación de humo

Los servicios médicos han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de recuperación al hombre de 42 años que acudió a auxiliar a la vecina, pero no ha habido respuestas. La mujer habría fallecido en el interior, por lo que no han intervenido los servicios médicos.

Además, los sanitarios han tenido que asistir a otros dos hombres por inhalación de humo, de 58 y 32 años. El primero de ellos ha tenido que ser trasladado al Hospital de Dénia en la ambulancia SVB y su estado es grave y el segundo ha sido dado de alta "in situ", recoge 'Las Provincias'.