Justin Baldoni acusa a Blake Lively improvisó un beso que no estaba en el guion de la película ‘Romper el círculo’. Se trata de una de las escenas eliminadas que dura un minuto y que se ha presentado como prueba en el juicio. En el vídeo aparece acercándose a Ryle, el personaje de Baldoni, disculpándose por interrumpir su día y plantándole un beso rápido en la boca.

“Agregó la escena al guion, en la que su personaje besó al personaje de Baldoni en cada toma, aunque no había beso en el guion", explican los abogados de Baldoni, según 'People'.

La escena eliminada en la que se besan Lively y Baldoni

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

Blake Lively, de 38 años, denunció a Justin Baldoni, de 41, por acoso sexual y represalias durante el rodaje de la película. Y como represalia, Baldoni respondió con una contrademanda de más de 344 millones de euros contra ella y su pareja Ryan Reynolds.

Tras las huelgas de Hollywood que paralizaron el proyecto, todo el elenco se reunió para continuar el rodaje de la película en enero de 2024. Lively presentó una lista de condiciones para darle vida a Lily. Entre ellas, estaba la de “no improvisar más besos”.

Ahora, el equipo legal de Baldoni sostiene que ese vídeo deja entrever que ella supuestamente le daba un beso al actor que no estaba descrito en el guion. Los abogados abordaron las acusaciones de los besos improvisados y subrayaron que las únicas escenas que tenían ese acercamiento se produjeron antes de la huelga, el 19 de mayo de 2023.

El juicio está programado para marzo

"Lively también se queja de que hubo besos inapropiados e improvisados durante el primer período de filmación, antes del descanso de la huelga. Pero, de hecho, las únicas dos escenas de besos filmadas durante el período de filmación inicial fueron escenas que incluían besos como está escrito en el guión. Estas escenas de besos no fueron improvisadas", recalcaron los abogados de Baldoni en la denuncia de enero de 2025.

"Seguimos totalmente comprometidos con la búsqueda de la verdad a través de todas las vías legales y fácticas disponibles y esperamos nuestro día en la corte”, concluye la defensa del actor. El juicio está programado para marzo y se espera que los dos actores testifiquen.

El equipo legal de Lively dijo en una presentación del 12 de noviembre que tienen "amplia evidencia de represalias al demostrar el 'contenido negativo' sobre ella que fue amplificado, impulsado, perpetuado, plantado y/o manipulado de otra manera por los Demandados Wayfarer y las Partes Wallace".