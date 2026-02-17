Claudia Barraso 17 FEB 2026 - 19:05h.

Antonio Banderas ha decidido colaborar con la investigación de Mariano Barbacid en la lucha contra el cáncer de páncreas

¿Quién es Mariano Barbacid, el impulsor del último gran avance contra el cáncer de páncreas?

Después de que Mariano Barbacid, el bioquímico español que, junto a su equipo, ha logrado conseguir uno de los avances más importantes en la lucha contra el cáncer de páncreas, son muchos los que han querido colaborar con esta investigación.

Y no solo médicos o científicos. Antonio Banderas ha informado a través de redes sociales que se une a este estudio a través de una gran colaboración económica, vital para que los expertos puedan continuar desarrollando más hallazgos en una posible cura definitiva para el cáncer de páncreas. El equipo de Barbacid ha conseguido ya eliminar este cáncer tan letal en ratones. Ahora esperan dar con la misma tecla en los humanos.

El actor ha querido aportar “su granito de arena” con esta aportación económica que hace a través de la fundación que preside ‘Lágrimas y Favores’. Con un post en Instagram ha informado de que participará en esta investigación de manera económica, contribuyendo a que el equipo de expertos tenga más recursos que les permita seguir investigando la cura.

“Mientras el mundo se revuelve en violencia, confusión, desencanto y estupidez, un hombre, Mariano Barbacid, y su equipo trabajando con empeño, fe, paciencia, constancia y sabiduría se van acercando en la derrota de una de las enfermedades más mortales”.

Quién es Mariano Barbacid

Mariano Barbacid Montalbán es un bioquímico español que, junto a su equipo, ha copado en los últimos días los espacios informativos tras su último gran avance contra el cáncer de páncreas, uno de los más letales. El equipo de expertos ha logrado la eliminación en ratones del cáncer de páncreas, uno de los más letales. El hallazgo, ya publicado en la revista PNAS, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, supone un hito más en la carrera del reputado científico madrileño.

Barbacid, nacido el 4 de octubre de 1949, ha impulsado la oncología molecular gracias a descubrimientos sobre los mecanismos genéticos del cáncer. El último, obra del equipo que lidera dentro del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en el que destacan Vasiliki Liaki y Sara Barrambana, apunta ni más ni menos que al abordaje de uno de los más temidos, el de páncreas. La terapia es la primera llevada a cabo que ha curado completamente la enfermedad a escala experimental.