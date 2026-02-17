La noticia ha sido confirmada por su familia a través de un mensaje publicado en el perfil de Instagram del joven

El creador de contenido anunció en mayo de 2023 que le habían diagnosticado un tumor maligno en la pierna

Compartir







El mundo de las redes sociales está de luto. El influencer y creador de contenido italiano Damiano Alberti ha fallecido este pasado 15 de febrero a los 23 años a causa de un cáncer. La noticia ha sido confirmada por su familia a través de un mensaje publicado en el perfil de Instagram del joven, donde han compartido "con dolor" el fallecimiento de quien se había convertido en un referente para sus seguidores.

"Una parte de nosotros se ha ido para siempre, Damiano ya está libre de todo lo que ha vivido. Gracias por apoyarlo y respetarlo siempre. Amaba a toda su comunidad y estaba orgulloso de lo que logró construir", ha escrito la familia junto a una imagen del joven.

En Cerveteri, su localidad natal, se han instalado los preparativos para rendirle homenaje, con la capilla ardiente y los funerales programados. Como muestra de luto y respeto, el ayuntamiento y la Asociación Pro Loco delle Due Casette han decidido conjuntamente cancelar el desfile de Carnaval, programado para este 17 de febrero en el centro histórico de Cerveteri.

PUEDE INTERESARTE Muere a los 30 años el influencer Ángel Montoya tras tirarse a un río desde un puente por un peligroso reto viral

Quién era Damiano Alberti

Damiano Alberti nació y creció en Cerveteri, una localidad cercana a Roma, y a través de las redes sociales empezó a crear contenido en plataformas como Instagram, YouTube, TikTok y Twitch, donde hablaba sobre su vida, intereses, experiencias y su día a día.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pero en mayo de 2023 todo cambió tras anunciar que le habían diagnosticado un tumor maligno en la pierna. En ese momento compartió con sus 'followers' los detalles sobre su situación.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Hola chicos, creo que corresponde decir unas palabras para explicar mi ausencia en redes sociales. Seré muy directo: me han diagnosticado un tumor maligno en la pierna… Intenté mantener la cabeza fría y el optimismo para afrontar este momento. Hace cuatro días comencé un tratamiento diseñado específicamente por un equipo de médicos expertos. Estoy listo para afrontar este período, superarlo lo mejor posible y estar con ustedes de nuevo", manifestó entonces.

A partir de ese momento, Damiano eligió visibilizar todo su proceso: desde el diagnóstico, las sesiones de quimioterapia, las operaciones y los momentos más difíciles hasta algunas buenas noticias como el poder volver a caminar tras la rehabilitación con una prótesis.

La segunda publicación llegó un año después de revelar su enfermedad: "Y hoy, después de 365 días, me siento listo para compartir mi historia con ustedes. Fue difícil hacer el video, pero lo logré. Finalmente, 365 días después, vuelvo a publicar un video que ya está disponible en YouTube. 365 días después de la historia de mi enfermedad. Mi video de regreso ya está disponible", junto con una transmisión en YouTube titulada '500 días para volver a vivir'.

La última publicación data del 22 de septiembre: "Esto también terminó. Nunca es fácil pasar por momentos como este, y uno nunca se acostumbra. Pero esta también es mi vida, y tengo que aceptarla. Salí del hospital sin muchas quejas, pero eso ya es cosa del pasado. Es hora de retomar el rumbo y mirar siempre hacia adelante. Gracias por el apoyo que he recibido durante este tiempo; ahora es hora de empezar de nuevo".