Claudia Barraso 19 FEB 2026 - 18:42h.

El padre de María Pombo se hará una prueba de paternidad durante la quinta temporada de la docuserie para saber si Gabriela es su hija

María Pombo confiesa su miedo sobre el futuro de su enfermedad: "Ojalá no llegue el momento..."

Compartir







Las Pombo están de estreno. Este jueves han publicado en sus redes sociales un avance de la quinta temporada de sus famosos documentales, que saldrá el próximo martes 24 de febrero. El primer capítulo estará disponible en abierto para España y durante dos semanas en Mediaset Infinity.

La familia Pombo vuelve a dar mucho de qué hablar con esta nueva temporada que ya ha dejado muchas primeras reacciones con tan solo un pequeño avance. Serán episodios cargados de energía, de momentos de risas, otros de tensión, pero sobre todo de mucha emoción y amor. Hace unos días que conocíamos que Lucía Pombo está esperando a su primer hijo. Una noticia que salía a la luz poco antes de que anunciasen el estreno de la nueva temporada.

Pero no será el único tema protagonista de esta temporada. Una idea de cambio retumba continuamente en la cabeza de María, pero lo que más dudas y expectación ha generado entre los fans de esta familia han sido las dudas sobre la paternidad de Gabriela Toral. ‘Gaby’, llamada así por las tres hermanas, ha sido considerada como una más siempre por todos los miembros de la familia, pero en esta temporada saldrá a la luz la verdad.

La prueba de paternidad

¿Es ‘Papin’ el padre de Gabriela? Su madre es la mujer que cuidaba de Marta, María y Lucía cuando Víctor Pombo y Teresa Ribó, los padres de las influencer, tenían asuntos que atender y no podían quedarse con ellas. En este avance, la influencer dice ‘Gabriela es hija de ‘Papin’ y después aparecen los dos protagonistas de todo este lío en una clínica para hacerse la prueba de paternidad. Además, en una escena ‘Vituco’ aparece mirando a cámara reconociendo que “no ha sido un marido ejemplar”.

Más embarazos y nacimientos. Como en la mayoría de las temporadas, los bebés son, una vez más, protagonistas. El nacimiento de la última hija de María Pombo, Mariana, o el embarazo sorpresa de Lucía, será la ilusión y la trama de esta familia que estrenan una nueva temporada de sus famosos y esperadas docuseries.