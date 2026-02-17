Claudia Barraso 17 FEB 2026 - 18:26h.

María Pombo se ha sincerado sobre su miedo acerca del futuro de su enfermedad, la esclerosis múltiple

María Pombo anuncia que está embarazada de su tercer hijo junto a Pablo Castellano: "Tuve un sueño, tengo todo lo que quería"

Compartir







María Pombo, una de las influencers más conocidas del país, fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Recibió esta noticia cuando estaba embarazada de su primer hijo, Martín, cuando comenzó a sentir algunos síntomas en su cuerpo que le hicieron sospechar de que podría tener esta enfermedad que tiene su madre.

En el podcast ‘A solas con…’ de Vicky Berrocal habló de cómo cambió su vida este diagnóstico y como lo enfrentó. Aunque ha hablado muchas veces sobre esta enfermedad, no solo en sus documentales sino también en sus redes sociales, en este podcast ha contado que la noticia fue un “alivio” y que para ella es algo que “ha normalizado” porque lleva viendo cómo es el tratamiento en su madre desde que era pequeña, perdiéndole todo el miedo.

“Lo he llegado a normalizar tanto que cuando me lo dijeron fue un alivio, porque yo me imaginaba lo peor en mi cabeza que podía ser algo que no conociese. Pero como esta enfermedad ya la conozco, he visto como mi madre ha estados siempre conmigo, en todos mis momentos importantes”. A pesar de reconocer que ver la enfermedad en su madre con sus propios ojos fue un alivio tras saber que ella también lo padecía, María no dejó de sentir miedo cuando se lo dijeron, ya que estaba embarazada de su primer hijo: “Fue durísimo, pero a la vez, sentí como un alivio”.

El miedo al futuro de su enfermedad

La influencer tiene una de las mejores referencias en su propia casa: su madre. ‘Sito’, que así es como le llaman sus hijas, padece la enfermedad desde que ellas son pequeñas. Ahora su movilidad es más reducida que hace unos años, pero es independiente y hace su vida como cualquier otra persona, aunque con alguna que otra ayuda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En los documentales sobre la familia Pombo, aparece su madre hablando de la enfermedad y de cómo ha cambiado su vida. Pero sobre todo han reflejado que no ha sido un obstáculo para ella, sino un motivo para superarse cada día y ayudar al resto de personas.

Para María, el ejemplo de su madre ha sido un “alivio”, porque ve reflejado en ella una superación y una fortaleza que le hace tener esperanza en que la enfermedad no le cambie demasiado la vida. Sin embargo, en el mismo podcast afirmó que tiene miedo a ser dependiente. “Es algo que me pesa dentro de mí, el llegar a ser dependiente de mi marido o de mis hijos, ser una carga. No quiero eso. Es algo que mi cabeza siempre está diciendo: ‘Ojalá no llegue el momento de que me tenga que mover con alguien”.