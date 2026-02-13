Claudia Barraso 13 FEB 2026 - 19:48h.

La influencer venezolana Isabella Ladera ha confirmado que está esperando a su segundo hijo: todo sobre el embarazo

Chino Darín, pareja de Úrsula Corberó, revela el sexo y el original nombre de su bebé: hay 2.000 en España y es de origen italiano

La influencer Isabella Ladera ha anunciado una noticia que no ha dejado a todos sorprendidos. Ha confirmado lo que era un secreto a gritos: está embarazada. La venezolana espera a su segundo hijo. Pero, ¿quién es el padre?

Ladera se ha visto envuelta en varias polémicas durante este último año. Se le ha llegado a relacionar con varias personalidades, entre ellas Vinicius o el cantante Beéle, con el que se acabo filtrando unos vídeos íntimos de ambos. Tras denuncias y muchos comentarios sobre estas filtraciones, decidió mantenerse durante un tiempo al margen de las redes sociales y, al regresar, emitió unos comunicados donde afirmaba que no hablaría más sobre ello.

Desde entonces, su vida privada no ha quedado tan expuesta por redes sociales. Prueba de ello es que ha aparecido en su perfil y en diferentes medios muy embarazada. Si que es cierto que ya había muchos rumores sobre que su embarazo se había filtrado por algunos vídeos y fotografías, pero ella y su actual pareja decidieron mantener en silencio hasta ahora.

Quién es Hugo García

Lo único que ha confirmado la modelo por ahora son unas ecografías que se realizó durante el embarazo y que muestran a su futuro bebé, pero ha confirmado a medios como ‘Hola!’, que no sabe ni siquiera el sexo del bebé.

“Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”, comentaba en el post que ha publicado en conjunto con Hugo García, el padre de su segundo hijo y su actual novio. Poco se sabía de esta relación hasta ahora. La influencer ha mostrado desde sus inicios en redes todos sus noviazgos. De hecho, la relación con el padre de su primera hija fue muy pública y comentada en redes sociales. Cuando tuvo un romance con el colombiano Beéle también había mucho vídeo de ambos grabando e incluso de ella subida en escenarios.

Sin embargo, Ladera ha mostrado su lado más vulnerable y ahora ha mostrado una etapa mucho más íntima para conseguir mucho más privacidad en su vida y en especial, en su segundo embarazo, a pesar de que su novio también forma parte de la vida pública.