Celia Molina 19 FEB 2026 - 10:36h.

Dos meses después de la repentina muerte del actor, la oficina del médico forense de Nueva York ha dado los detalles del deceso

Hallan muerto al actor Peter Greene, conocido por sus papeles en 'La máscara' o 'Pulp Fiction', a los 60 años

El pasado 12 de diciembre, el actor Peter Greene, conocido por sus papeles de villano en películas de renombre como 'Pulp Fiction' o 'La Máscara', fue hallado sin vida en su apartamento de Nueva York. Un vecino dio la voz de alarma al darse cuenta de que una música navideña llevaba 24 horas sonando en la casa del actor y, al llamar a su puerta, nadie le contestó. Tras avisar a la policía, los agentes consiguieron entrar en la vivienda y encontraron el cuerpo de Greene, sin que, en ese momento, se dieran más detalles de su repentino fallecimiento.

Fue su representante, Gregg Edwards, quien tuvo que hacer pública la noticia, recordando con ternura y admiración que "nadie interpretaba mejor a los malos que Peter" pero que "también tenía, ya sabes, un lado amable que la mayoría de la gente nunca vio, y un corazón tan grande como el oro. Era un buen amigo que te habría dado hasta la camisa que llevaba puesta. Era muy querido y se le echará de menos", declaró, muy afligido, en Deadline.

El actor sufrió una grave hemorragia tras el disparo

Ahora, dos meses después del deceso, la oficina del médico forense jefe de Nueva York ha declarado que Greene, de 60 años, murió de una "herida de bala en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial" y que "la causa de la muerte se consideró accidental". Es decir, como resume TMZ, que el actor se disparó accidentalmente en la axila izquierda y la bala dañó la arteria que irriga sangre al brazo, el codo, el antebrazo y la mano. Esto le provocó una "grave hemorragia", por lo que los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida, puesto que ya había fallecido cuando lo encontraron.

El primer papel de Peter Greene en la pantalla fue en 1990, en un episodio de la serie policíaca de la NBC 'Hardball'. Su gran debut cinematográfico llegó dos años más tarde, en la película 'Laws of Gravity', junto a Edie Falco. Nacido en Nueva Jersey, protagonizó también varios papeles destacados a principios de los noventa, en los filmes 'Clean Shaven' (1993), 'The Mask' (1994), en la que interpretó al antagonista Dorian Tyrell junto a Jim Carrey y Cameron Diaz, y 'Pulp Fiction' (1994), de Quentin Tarantino, en la que dio vida al malvado Zed.

Después, tuvo apariciones memorables en las películas 'Kiss & Tell' (1997), 'The Usual Suspects' (1995), 'Blue Streak' (1999) y 'Training Day' (2001), en esta última junto a Denzel Washington e Ethan Hawke.

La causa de su muerte se ha revelado muy pocas horas después de que también se hicieran públicos los detalles del fallecimiento de Victoria Jones, hija del legendario actor Tommy Lee Jones, que fue hallada sin vida en una habitación de hotel a los 34 años. Según confirmó ayer la revista 'People', Victoria murió "por los efectos tóxicos de la cocaína" y, al igual que en el caso de Peter Greene, su deceso ha sido considerado como "accidental".