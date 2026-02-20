Johnny Depp dejó que Eric Dane viviera "sin pagar alquiler en una de sus casas de Los Ángeles" para aliviar sus preocupaciones financieras antes de su muerte.

Muere Eric Dane, actor de ‘Anatomía de Grey’ y ‘Euphoria’, a los 53 años tras luchar contra la ELA

Johnny Depp dejó que Eric Dane viviera "sin pagar alquiler en una de sus casas de Los Ángeles" mientras intentaba aliviar sus preocupaciones financieras en los meses previos a su muerte. Es una realidad en EEUU entrar en una quiebra económica cada vez que uno debe hacer frente a una larga enfermedad, según ha desvelado el Daily Mail.

La estrella de Anatomía de Grey falleció el jueves a la edad de 53 años, 10 meses después de compartir públicamente su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El actor de Piratas del Caribe le dejó vivir gratis en una de sus casas de Los Ángeles para que en su lucha contra el ELA no tuviera también que enfrentarse a más problemas económico.

Defensor de la investigación de la ELA

La muerte del actor fue anunciada el jueves. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia.

A lo largo de su batalla contra el ELA, Eric se convirtió en un defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar una diferencia para otros que enfrentan la misma lucha. En su última entrevista, Eric describió la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad que trágicamente le quitó la vida a los 53 años el jueves, como "algo horrible".

Hace dos meses dijo sobre su vida: "No tengo motivos para estar de buen ánimo en ningún momento. Cualquier día, no creo que nadie me culpara si subiera las escaleras a mi habitación, me metiera bajo las sábanas y pasara las siguientes dos semanas llorando". Pero pese a todo, luchó por dar visibilidad a esta terrible enfermedad, "porque es tan complicado y está lleno de obstáculos y burocracia y todas esas otras tonterías que estamos tratando de sortear para poder llegar a un punto en el que podamos empezar a trabajar para encontrar una solución".

Los síntomas suelen progresar rápidamente y son difíciles de detectar en las primeras etapas. Dane notó por primera vez debilidad en su mano derecha a principios de 2024, asumiendo que simplemente "había estado enviando demasiados mensajes de texto o que mi mano estaba fatigada". Después de meses de múltiples pruebas y visitas a especialistas, recibió el diagnóstico oficial en abril. Para junio, había perdido la movilidad del brazo derecho. Aunque la esperanza de vida de los pacientes con ELA suele oscilar entre tres y cinco años, el declive de Dane ha sido rápido y doloroso. Hasta que su cuerpo dijo basta este jueves.