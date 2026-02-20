Celia Molina 20 FEB 2026 - 10:10h.

El mítico Mark Sloan, papel que interpretó en la serie 'Anatomía de Grey', ha fallecido tras menos de un año luchando contra la ELA

Muere Eric Dane, actor de ‘Anatomía de Grey’ y ‘Euphoria’, a los 53 años tras luchar contra la ELA

Menos de un año después de que anunciara públicamente que padecía ELA (esclerosis lateral amiotrófica), el actor Eric Dane, conocido en todo el mundo por su papel de Mark Sloan en 'Anatomía de Grey', ha fallecido a los 53 años de edad. Su familia emitió ayer un comunicado en el que informaba de su prematuro deceso: "Con gran pesar, comunicamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de sus seres queridos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo", decía el texto.

Efectivamente, su exmujer, Rebecca Gayheart, con quien el actor estuvo casado durante 14 largos años, ha sido uno de los pilares fundamentales de su corta lucha contra la enfermedad. Aunque estaban separados desde el año 2018 y a pesar de que ella presentó la demanda de divorcio, ésta no llegó a firmarse por un acuerdo entre las dos partes por lo que, oficialmente, Rebecca seguía siendo su esposa.

Su exmujer y su novia le acompañaron hasta el final

De hecho, en una entrevista en el programa 'Good Morning America' en la que habló por primera vez de su enfermedad, Eric Dane se refirió a ella como su "mejor amiga": "La llamo. Hablo con ella todos los días. Hemos logrado ser mejores amigos y mejores padres. Y probablemente es mi mayor apoyo, mi apoyo más incondicional, y me apoyo en ella", dijo, confirmado la buena relación que había entre ellos. Él y Rebecca se quisieron tanto que, cuando el intérprete apareció el verano pasado en la alfombra roja de su última serie agarrado de la mano de una chica rubia, todos pensaron que se habían reconciliado y que volvían a ser pareja.

Pero no. La mujer con la que posó era Janell Shirtcliff, con quien llevaba saliendo de forma intermitente desde hacía tres años y a quien, tras saber que padecía ELA, una enfermedad mortal por la que, poco poco, iba ir perdiendo el control de todos los músculos de su cuerpo, le pidió que le acompañara en tan duro proceso. Ella aceptó y también se convirtió en uno de sus grandes apoyos durante los últimos meses de su vida, sin que el comunicado revelen si ella también estuvo acompañándole en el momento de su muerte.

Sus dos hijas, Billie y Georgia, eran "todo su mundo"

Pero, sin duda, el verdadero motor de la vida de este queridísimo actor han sido sus dos hijas, Billie y Georgia, que tan solo se llevan un año de diferencia y que, actualmente, tienen 15 y 14 años. Ambas nacieron de su matrimonio con Rebecca Gayheart y todos ellos solían posar en familia en las alfombras rojas donde, en alguna ocasión, coincidieron con el también fallecido James Van Der Beek. Es importante recordar que, en una de las entrevistas que Dane dio para visibilizar la ELA, él juró luchar contra la enfermedad "hasta el último aliento" para poder ver a sus niñas "graduarse, casarse" y, en un futuro, "por qué no, conocer a sus nietos".

El actor no podrá cumplir ya este sueño, al haber llegado rápidamente a la fase final de la ELA, que afecta a los músculos de la respiración. Sus fans se preocuparon mucho por él a finales del mes de enero cuando, a última hora, Eric canceló su asistencia a un acto en favor de la investigación de la enfermedad. Sus condiciones físicas, que se habían ido deteriorando progresivamente (él mismo confesó que ya no podía mover el lado derecho de su cuerpo) le impidieron acudir al evento en el que iba a recibir un premio como Defensor del Año.