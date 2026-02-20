Claudia Barraso 20 FEB 2026 - 15:09h.

Labrador, participante de algunos realitys como 'Gandía Shore', está siendo investigado por cuatro agresiones xenófobas

Tres detenidos tras el apuñalamiento grave a una mujer de 56 años en Puente de Vallecas, Madrid

Compartir







Labrador, el joven conocido por participar en diferentes realitys como ‘Gandia Shore’, está siendo investigado por delitos de lesiones y tenencia ilícitas de armas. Las cuatro víctimas que han presentado la denuncia tienen una misma característica similar: su origen extranjero. Las agresiones se produjeron el año pasado en Valencia.

Los agentes de la Policía Nacional de la comisaría del Marítim abrieron una investigación tras las cuatro agresiones por ataques xenófobos y posible homofobia después de registrar las cuatro demandas con un patrón muy parecido. El primer ataque se produjo en la Noche de San Juan de 2025. Un joven roció con un spray pimienta la cara de otro varón provocándole un fuerte dolor de ojos. Al caer al suelo se hizo daño en las muñecas.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre al caer de un tercer piso tras agredir a su expareja en Cartagena, Murcia

Los agredidos eran de origen tunecino, argelino, rumano y un francés que era árabe. Las agresiones se produjeron de noche, en la zona de la Malva-rosa de Valencia. Labrador no es el único implicado en estos ataques, sino que iba acompañado de un grupo de hombres encapuchados y de negro. Sin embargo, todos ellos han identificado al investigado como autor de los hechos, según han informado medios como 'Las Provincias'.

Ha negado las agresiones ante el juez

La última agresión se produjo el 16 de julio. La víctima era un inmigrante tunecino que estaba sentado en la Marina Real cuando un portero, al que reconoció como ‘Labrador’, se le acercó y junto a otros tres varones le agredieron rociándole con un espray de pimienta sin motivo alguno.

PUEDE INTERESARTE Condenan a María León a pagar una multa de 5.700 euros por la agresión a una policía local de Sevilla en 2022

“Joderos hijos de puta”, decían los agresores. Labrador fue detenido y a la salida de los juzgados no quiso dar declaraciones. Ante el juez ha negado las graves acusaciones, pese a que hace unos meses fue muy criticado por ser expulsado del reality ‘La Casa de los gemelos’, por una agresión de este carácter a otro concursante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De hecho, en sus historias de Instagram ha subido varias publicaciones donde habla de lo sucedido: “Si los de fuera te pegan, no les pasa nada, es más, ni lo sacan en las noticias. Pero a un español de bien como yo, los de fuera no pueden con nosotros, me defenderé de todas las maneras posibles ante todos estos delincuentes.

“Fui a declarar por presunta agresión con gas pimienta trabajando en la noche. Cuatro faltas leves por rociar con gas mientan y portar encima una extensible. Punto, no hay más”, afirma en un post previo a un vídeo que aparece tapándose la cara a la salida del juzgado.