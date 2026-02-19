Un hombre ha muerto tras caer desde un tercer piso tras agredir a su expareja en Cartagena, Murcia

Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista

Un hombre ha muerto este jueves al caer desde un tercer piso en Cartagena, Murcia, tras agredir presuntamente a su expareja, de la que había tenido hasta hace poco una orden de alejamiento, según fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos han ocurrido poco antes de las tres de la tarde en la calle Río Pisuerga, de Playa Honda, desde donde la Policía Local ha sido avisada por un vecino de la mujer. Los efectivos policiales desplazados al domicilio encontraron al hombre tendido en el suelo en el exterior del edificio sobre un gran charco de sangre. Los sanitarios enviados al lugar solo han podido certificar su defunción.

La mujer, que no tiene heridas de consideración, ha tenido que ser atendida por los servicios médicos debido a una crisis de ansiedad. Las mismas fuentes han explicado que el hombre había tenido una orden judicial de alejamiento de la mujer por malos tratos anteriores, cuya vigencia había concluido hace unos quince días.

La Guardia Civil investiga lo ocurrido

Un vehículo de un tanatorio local se ha llevado el cadáver mientras la Guardia Civil iniciaba las investigaciones sobre la secuencia y los detalles de lo ocurrido.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.