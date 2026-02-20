Claudia Barraso 20 FEB 2026 - 17:44h.

Quentin Griffiths, uno de los fundadores de 'Asos', ha fallecido tras precipitarse por el balcón de un hotel de Tailandia

La policía tailandesa ha informado de la muerte de Quentin Griffiths, el cofundador de la firma de moda ‘Asos’. A los 58 años ha fallecido tras precipitarse por el balcón de su apartamento, que se encontraba en la planta 17. Las autoridades del país siguen investigando lo ocurrido.

El empresario se encontraba en su apartamento solo cuando se precipitó por la terraza. Su habitación se encontraba cerrada por dentro y no hay signos de que alguien haya entrado intencionadamente para atacarla, según han anunciado medios como ‘BBC’. El informe forense que le practicaron en un primer momento también descartó que hubiese señales de violencia.

La causa de la muerte del empresario todavía no ha sido confirmada. Las autoridades esperan a completar la investigación y poder esclarecer los hechos. Del mismo modo, han explicado que el fallecido tenía dos casos judiciales e indican que estos asuntos pendientes podrían haber desencadenado en una desesperación extrema del empresario.

Siguen investigando lo ocurrido

En 2019 demandó a la consultora ‘BDO’ por un supuesto mal asesoramiento fiscal. Y en el mismo año, su exmujer le demandó por fraude. Otros medios británicos confirman que podría haber manipulado títulos de propiedad y actas de reuniones. Fue detenido por la policía por estas acusaciones, pero por la falta de pruebas fue puesto en libertad.

En el momento de la muerte, estas investigaciones seguían persiguiéndole, por lo que las autoridades tailandesas explican que podría haber sido el motivo de su muerte, apuntando a que quizá el propio empresario podría haberse precipitado voluntariamente por el balcón de su habitación para acabar con su vida.