El análisis y la recepción de los datos sobre este caso se está llevando "de forma encapsulada y debidamente segmentada"

El empresario murió en diciembre del año pasado, al despeñarse por un monte, desde una altura de 150 metros

BarcelonaLas autoridades continúan trabajando en la investigación por la muerte de Isak Andic, el fundador de la cadena española de moda Mango. El empresario murió en diciembre del año pasado, al despeñarse por un monte, desde una altura de 150 metros, en una excursión que emprendió con su hijo mayor para hacer una ruta por las cuevas de salitre de Collbató, en Barcelona.

El pasado mes de octubre salió a la luz que los Mossos d’Esquadra analizaban los mensajes, llamadas y movimientos del móvil de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango.

Una investigación con "la máxima confidencialidad"

Según recoge El Periódico, el análisis y la recepción de los datos sobre este caso se está llevando "de forma encapsulada y debidamente segmentada" para garantizar "la máxima confidencialidad", según se desprende de una respuesta de la consellera d'Interior Núria Parlon a una pregunta de la portavoz en la comisión de Interior y Seguridad Pública de ERC, Laia Cañigueral.

"Atendiendo el carácter público de la víctima, y siguiendo los protocolos habituales aplicados en investigaciones de característica similar, desde el primer momento la información relativa a este caso se gestionó, por parte de los Mossos, de manera estrictamente controlada", detallaba la consellera d'Interior Núria Parlon.

Las sospechas contra el hijo de Isak Andic

El requerimiento del móvil al hijo mayor de Isak Andic se enmarca en la investigación que tiene abierta la titular del juzgado de instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) para aclarar las circunstancias de la muerte del empresario, causa que inicialmente archivó tras concluir la policía que había fallecido en un accidente de montaña.

Ciertas incongruencias en la declaración de Jonathan Andic levantaron las sospechas de los Mossos d’Esquadra, que plantearon a la jueza instructora nuevas diligencias mientras investigan el caso como un posible homicidio.

En el marco de esa investigación, la policía catalana requirió en septiembre al hijo del empresario que les entregara su teléfono móvil, con el fin de analizar los movimientos del dispositivo el día de los hechos, así como las llamadas y mensajes que intercambió con su padre los días previos a su muerte.

El abogado Cristóbal Martell asesora al hijo del empresario desde hace meses pese a que por el momento no se le ha notificado que esté formalmente imputado, en una causa que, desde que se abrió, cuenta con una pieza separada bajo secreto de sumario en la que los Mossos están investigando a Jonathan Andic.