En un mail, Epstein sostiene que fue el sustento económico de la exduquesa de York durante más de 15 años

Las incógnitas sobre Sarah Ferguson y sus hijas tras el arresto del expríncipe Andrés: en paradero desconocido y en los correos de Epstein

Muchos británicos se preguntaban ayer: ¿dónde estaba Sarah Ferguson cuando detuvieron a su exmarido? La exduquesa de York, también está señalada por su estrecho vínculo con Jeffrey Epstein y está siendo duramente criticada después de que se haya revelado su amistad con el magnate estadounidense condenado por delitos sexuales.

Lo que comenzó como un cuento de hadas hace 40 años está mutando en pesadilla para Sarah Ferguson. En estos momentos no hay causa judicial abierta contra ella, pero en 2011 aceptó que Epstein le pagase una deuda de 18.000 euros. Ella misma reconoció que aceptó la ayuda en una entrevista en la que repudió públicamente a Epstein.

Condenó la pederastia y prometió no volver a tener relación con él. Pero ahora, en este otro mail desclasificado, Epstein sostiene que fue el sustento económico de la exduquesa durante más de 15 años. De aquella época es esa entrevista. En cuanto le preguntan por su benefactor, ella se pone extremadamente tensa hasta que se levanta y se marcha. A nadie se le escapa que a Fergie nunca se le dieron bien los negocios. Todos quebraron.

Sus problemas financieros la han empujado incluso a convertirse en youtuber. Ahora está en su época más baja, no se deja ver desde hace cinco meses, cuando acompañaba a su ex marido. La detención de Andrés y la publicación de nuevos correos han provocado un seísmo que coincide con la apertura de una nueva vía penal.

La fiscalía de Nuevo México ha reabierto la investigación del rancho El Zorro, otro escenario de las fiestas privadas de Epstein entre 1993 y 2019. Un ex empleado asegura en uno de los correos desclasificados que podría haber dos cuerpos enterrados en la finca. Hoy, en manos de un político republicano partidario de Trump, se sabe que Andrés estuvo aquí al menos en una ocasión. La noticia de su detención sorprendía a su hija Eugenia, esquiando en los Alpes junto a su familia. Era el día del cumpleaños de su padre. No tenían pensado pasarlo juntos como en tantas otras vacaciones en la nieve.