El nombre de Madeleine McCann sale mencionado y se la relaciona con la expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell

Sospechan que el expríncipe Andrés dio a Jeffrey Epstein informes confidenciales sobre oportunidades de comprar oro y uranio en Afganistán

Compartir







El pasado 30 de enero salieron a la luz más de tres millones de páginas de documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, que se suman a los ya desclasificados, en los que aparecen miles de nombres de personajes influyentes de todo el mundo.

Entre los documentos judiciales desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluyendo más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes, el nombre de Madeleine McCann sale mencionado y se le relaciona con la expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell.

PUEDE INTERESARTE El caso Epstein se lleva por delante al ex Príncipe Andrés pero hay mucho nombres en esos archivos que sacuden la política

El documento hace alusión a una declaración realizada en 2020 por un testigo, que no ha sido identificado, quien afirmaba haber visto en septiembre de 2009 a una niña “que se parecía a Madeleine McCann” acompañada de una mujer que “se parecía a Ghislaine Maxwell”.

PUEDE INTERESARTE Congresistas de EEUU denuncian que se han censurado los nombres de seis “poderosos” en los papeles de Epstein

Además del relato del testigo que informó al FBI no existe ninguna prueba oficial que impliquen la relación de ambos casos, pero en redes sociales algunos han sacado conclusiones con un retrato robot que se distribuyó en su momento sobre la persona que había sido vista con la menor británica desaparecida en el Algarve portugués en 2007 y se publicó en The Guardian.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los investigadores estadounidenses ni los británicos dieron mucha importancia al relato del testigo ni lo consideran lo suficientemente fiable como para investigar el asunto.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El testimonio completo del testigo

“En septiembre de 2009, vivía en [...]. Fui a la tienda calle abajo. Era domingo y estaba muy tranquilo. Salí de mi calle y tomé la calle principal, donde me encontré caminando detrás de una mujer y una niña. También había un hombre de mediana edad con ellas, pero caminaba mucho más adelante. Al acercarme a la niña, noté que se parecía a Madeline McCann. La mujer intentaba que caminara más rápido y parecía agitada por mi presencia. La niña se tapó el ojo derecho con la mano todo el tiempo que caminamos. Se giraba constantemente para mirarme. Después de un rato, cambié de dirección. Informé del avistamiento en la página web porque me pareció extraño. No volví a pensar en ello durante años hasta que vi una publicación en Facebook sobre Ghislaine Maxwell y la teoría de que se había llevado a Madeline McCann. La mujer que vi se parecía mucho a Ghislaine Maxwell. Informé a la Policía, pero pensé en contárselo también a ustedes.”