Así son Juan y a Ana, los hijos tiktokers de Lydia Bosch

Carlos Otero 21 FEB 2026 - 12:00h.

La famosa actriz ha aparecido junto a sus hijos compartiendo un divertido vídeo viral de las redes

Los hijos de Lydia Bosch nacieron en 2003: cumplieron 23 años el próximo mes de marzo

Lydia Bosch ha sido un rostro emblemático de Telecinco desde los inicios de la cadena: fue la inolvidable tía Alicia de 'Médico de Familia', Natalia Nadal en 'Motivos Personales' y más recientemente Sonia Hidalgo en 'Mía es la venganza'. Juan y Ana sus hijos mellizos van a cumplir 23 años han heredado su simpatía y gracejo: Ambos triunfan en Tik Tok y ya ni su madre se resiste a salir con ellos en sus redes sociales. "Me han vuelto a liar", ha escrito en el último vídeo que ha compartido con ellos en su perfil oficial de Instagram.

Nacidos en marzo del año 2003 como fruto de la relación de la actriz con el arquitecto Alberto Martín, los dos hermanos presentan sus vidas a través de las redes sociales de manera distinta y complementaria.

Juan es una auténtica estrella digital

El varón de esta simpática dupla de mellizos lo peta de manera sobrenatural en TikTok. El joven acumula en la red social china más de 700.000 seguidores. En Instagram tampoco le van mal las cosas y atesora 149.000 followers. Su contenido principal son vídeos cargados de sentido del humor.

Sus divertidísimos vídeos reaccionando a diferentes publicaciones que encuentra por la red o sus descacharrantes disertaciones sobre aspectos de la vida cotidiana le han permitido conseguir una comunidad de fans por todo el planeta. Además, este éxito se lo ha ganado por méritos propios ya que nunca ha utilizado sus célebres apellidos para obtener notoriedad: se hace llamar @paapriii

Ana, con un perfil más discreto

La cosa cambia si nos fijamos en Ana. A pesar de que tiene presencia digital, ha decidido optar por mantenerse de manera más discreta: su Instagram, en cuya bio pone "se la energía que quieres atraer" cuenta con 15 mil seguidores. También la podemos encontrar en otras redes sociales como el infalible TikTok (donde cuelga contenido casual y cotidiano como @ana.martiinn).

Ana ha roto su política de discreción a través de las redes sociales de la propia Lydia Bosch. La actriz se hace eco de estos virales de sus hijos y triunfa con ellos participando y haciendo montajes, voces y bailes.