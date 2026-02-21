Antía Troncoso 21 FEB 2026 - 01:54h.

Paola Olmedo y José María Almoguera se encontraban por primera vez, cara a cara, en el plató de '¡De viernes!'. Un encuentro que se produce pocos días antes de que Paola se embarque en su nueva aventura como concursante de 'Supervivientes 2026'. Un momento de alta tensión en el que la expareja se confrontaba sobre los problemas que están teniendo para llegar a un acuerdo en la firma de su divorcio.

Tanto Paola Olmedo como José María Almoguera han hablado en numerosas ocasiones sobre los motivos por los que aún no habían firmado su divorcio. En este mismo programa, Paola aseguraba que los motivos eran dos: el primero por desacuerdos económicos y, el segundo, por la cláusula relacionada con la exposición pública del hijo que tienen en común y que José María no quería firmar.

Por su parte, José María aseguraba hace unos días en 'El tiempo justo' que la demanda de divorcio estaba redactada desde el mes de agosto y que, desde entonces, ha sufrido “siete u ocho cambios” por parte de Paola Olmedo. “Yo estoy de acuerdo en todo”, sentenciaba. Esta noche, ambos se encontraban en plató y saldaban sus cuentas pendientes.

El cara a cara más esperado entre Paola Olmedo y José María Almoguera

En el programa de esta noche, Paola Olmedo y José María Almoguera entraban al plató, ambos portando las pruebas con las que cada uno quería demostrar su verdad ante los desacuerdos que están teniendo para firmar el divorcio. El hijo de José María Almoguera hacía referencia al dinero que su exmujer le debía por el pago de dos exclusivas:

"Cuando se emite una factura de una exclusiva tiene dos retiradas de impuestos IVA y IRPF. Le di el 50% de todo, sin impuestos. Me he hecho cargo del 50% del 100% de la exclusiva. Solicito que se me pague lo que falte por pagar de la fiscalía de la exclusiva", sentenciaba José María. Ante esto Paola Olmedo, aclaraba que lo que ella le reprocha es que haya incluido la exclusiva de la boda en el dinero que le debe porque en ese momento aún "estaban juntos".

"Esa exclusiva está pagada porque no se movió de tu cuenta el dinero. Me parece muy fuerte", declaraba Paola Olmedo, que aseguraba que lo único que le tiene que pagar a José María es el coche. En ese momento, el hijo de Carmen Borrego, lanzaba una importante pregunta a Paola: "¿Cómo devolviste el coche?". "Tiene un golpe por detrás, un faro roto y no ha pasado la revisión", desvelaba José María.

También, José María recriminaba a Paola que dijese en su última entrevista en '¡De viernes!' que él no firmaba porque "no sé quiere casar con su pareja y le da largas". "Yo no hablo de ti, no hablo de tu vida y tú, ¿tienes que ponerte delante de una cámara y decir esas tonterías?".

"Yo ahora mismo estoy mal económicamente, me encantaría pagarte", le decía Paola a José. "Se te ha escrito que lo pagues cómo quieras", respondía José, a una Paola que aseguraba que ese mensaje le había llegado ahora.

Las contundentes palabras de José María a Paola: "Has cambiado tanto que no te reconozco"

"No te he pedido un fecha límite, no te he pedido que el pago completo sea en tal día. Lo único que quiero es firmar y tener un convenio regulador para que mi hijo este completamente protegido", declaraba tajante José María Almoguera. "Estamos totalmente de acuerdo", contestaba Paola.

También, el hijo de Carmen Borrego desvelaba el motivo por el que no se ha planteado interponer una demanda de divorcio a Paola Olmedo tras tantos impedimentos para firmar: "No he querido que en ningún momento tuviera ningún problema porque no quiero que la madre de mi hijo tenga ningún problema que pueda recaer sobre mi hijo".

"Yo me he portado bastante bien con él. Tu sabes que yo te voy a pagar porque lo sabes", afirmaba Paola, a lo que José María Almoguera respondía: "Lo único que se es que hasta que una cosa no este firmada no me creo nada. Creía que conocía a la persona con la que me casé, pero de un tiempo hasta ahora has cambiado tanto que no te reconozco". "Creo que hemos cambiado los dos. Me has decepcionado mucho", sentenciaba la argentina