El actor de 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria' dejó varias lecciones de vida para sus hijas en un emotivo mensaje final que preparó en secreto

Recaudan fondos para sus hijas': "Para apoyar sus necesidades futuras"

La muerte a los53 años de Eric Dane a los 53 años, el inolvidable doctor Mark Sloan de 'Anatomía de Grey', ha causado una gran conmoción en Hollywood, principalmente por la rapidez con la que avanzó la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padecía, lo que ha vuelto a poner el foco sobre esta enfermedad neurodegenerativa sin cura, pero también por el emotivo mensaje final que dejó preparado en secreto para sus hijas, Billie y Georgia, y que solo debía emitirse tras su muerte.

Estas declaraciones forman parte de la serie documental Netflix 'Famous Last Words', en las que el intérprete habla sobre su lucha contra una enfermedad cuyo diagnóstico hizo público hace apenas un año, pero también de sus problemas con las adicciones y de cuestiones que atañen a su matrimonio con Rebecca Gayheart. Vestido de negro y demostrando una enorme serenidad a pesar de su situación, el actor de 'Euphoria' se dirige de manera directa a sus dos hijas. "Estas palabras son para vosotras. Lo intenté, a veces tropecé, pero lo intenté. En general lo pasamos bien, ¿no?", comienza diciendo antes de repasar con nostalgia momentos compartidos, como los días en la playa en Malibú o Hawái.

Lo que aprendió de la enfermedad

"Quiero deciros cuatro cosas que aprendí de esta enfermedad y no quiero que me oigáis, sino que me escuchéis con atención", prosigue el intérprete. "Lo primero, vivid ahora, en el presente, es lo único que tenéis. Enamoraos, no solamente de alguien, que es algo que os recomiendo, sino también de una pasión, algo que adoréis, como yo la actuación. Elegid a vuestros amigos de manera sabia, porque ellos estarán allí cuando más lo necesitéis. Por último, luchad siempre con todas vuestras fuerzas, nunca os rindáis. Cuando os enfrentéis a desafíos, de salud o de cualquier otro tipo, luchad hasta el último suspiro", les aconseja.

Su despedida final, "Sois mi corazón. Sois mi todo. Buenas noches. Os amo", refuerza la idea de que, al final de la vida, el vínculo con los hijos es la identidad más importante y el único mensaje que realmente importa.

El amor de su vida

Dane también dedica palabras muy especiales a la que fue su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, con quien compartió dos décadas de vida: "Todavía nos amamos profundamente. Solo creo que no queremos vivir juntos. Pero hay mucho amor ahí (...) "Nunca… nunca, para cuando alguien vea esto, me enamoraré de otra mujer tan profundamente como me enamoré de Rebecca. Es la madre de mis hijos y todo esto surgió de forma natural y fortuita”.

Los amigos más cercanos del actor se han movilizado rápidamente para apoyar a la familia organizando una recaudación de fondos en GoFundMe que cubra los gastos médicos acumulados. El objetivo es recolectar 250.000 dólares (212.000 euros). "Tras su diagnóstico, Eric se convirtió en un portavoz apasionado de la comunidad de ELA, usando su voz y plataforma para defender a otros pacientes y promover una mayor concienciación", dice la campaña. "Cualquier contribución, sin importar la cantidad, ayudará a brindar estabilidad durante este momento increíblemente difícil y en el futuro a las maravillosas hijas de Eric", concluye.