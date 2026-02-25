Logo de telecincotelecinco
Juanjo Fernández, expareja de Antonio Canales, pide perdón por haberle traicionado: "Lo único malo que hizo fue enamorarse de la persona equivocada"

La expareja de Antonio Canales se disculpa públicamente por primera vez. 'El tiempo justo'
En agosto del 2011 se publicaron unas imágenes del exconcursante de 'GH DÚO' practicando sexo oral a su pareja de entonces: Juanjo Fernández. Sin embargo, no ha sido hasta este año cuando esta persona ha reconocido que fue quién vendió estas fotografías íntimas de Antonio Canales.

Ahora, es el autor de esta traición quien se sienta en el plató de 'El tiempo justo' para disculparse por primera vez en público por haberle hecho esto.

