Juanjo Fernández se sienta por primera vez en un plató para disculparse con el cantante por haberle traicionado

Juanjo, ex de Canales, admite por primera vez haber vendido sus fotos íntimas en la playa: "Me pagaron 22.8000 euros"

En agosto del 2011 se publicaron unas imágenes del exconcursante de 'GH DÚO' practicando sexo oral a su pareja de entonces: Juanjo Fernández. Sin embargo, no ha sido hasta este año cuando esta persona ha reconocido que fue quién vendió estas fotografías íntimas de Antonio Canales.

Ahora, es el autor de esta traición quien se sienta en el plató de 'El tiempo justo' para disculparse por primera vez en público por haberle hecho esto.