La expareja de Canales explica cómo organizó el montaje en la playa de Sitges que acabó convirtiéndose en una exclusiva mediática

Antonio Canales se sincera sobre su vida sentimental en 'GH DÚO' y confiesa que tiene pareja: "Estoy muy enamorado"

Agosto de 2011. Antonio Canales es pillado en una playa practicando sexo oral al que por aquel entonces era su pareja, Juanjo. Es tal la magnitud de la secuencia audiovisual que su hijo sale en defensa de su padre, que se encuentra avergonzado y escondido. Todas las sospechas apuntaban a una traición por parte de Juanjo, que unos días después intenta echar balones fuera e incluso culpar al bailarín.

Años después es Canales quien habla sin tapujos de uno de los peores momentos de su vida: "Él ya tenía planteado dónde colocar las cámaras, ya lo había vendido por una cantidad de 14.000 euros. No quiero saber nada de esa persona".

'El tiempo justo' ha podido hablar con Juanjo, ex de Canales, quien explica cómo se conocieron: "Ocho meses por lo menos estuvimos ahí. Yo tenía un bar en Calafell, él era cliente mío y nada, pues se pilló por mí, se enganchó por mí muy rápido. Un tipo muy pesado, muy agobiante. Mucho vicio, mucha bebida, mucha fiesta hasta las tantas de la mañana. Teníamos una relación tóxica".

Juanjo, ex canales: "Me hizo unas cuantas trastadas y se portó muy mal conmigo y al final lo quise engañar y lo engañé"

Además, comenta los motivos que le llevaron a prepararlo todo: "Al final me harté y luego fue la cosa, me hizo unas cuantas trastadas y se portó muy mal conmigo y al final lo quise engañar y lo engañé".

Por último, explica cómo se llevó a cabo: "Yo fui quien lo montó todo, fui malo y monté un montaje. Preparé a los paparazis por las rocas de Sitges y preparé todo. Y conseguimos que me hiciera una felación en la playa. Por la exclusiva me pagaron 22.800 euros, que los cobré al día siguiente".