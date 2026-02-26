Crispin Glover, actor de 'Regreso al futuro', demandado por su exnovia por agresión y fraude

La demanda, recogida por medios estadounidenses, señala que la denunciante fue "mantenida cautiva y utilizada para fines sexuales"

Crispin Glover, el actor que alcanzó fama por interpretar a George McFly en la película 'Regreso al futuro' en 1985, ha sido demandado por su exnovia por agresión, fraude y otros cargos civiles.

La demanda ha sido presentada ante la Superior Court of California por una mujer identificada en los papeles como Jane Doe, nombre ficticio para proteger la identidad de la demandante en un caso tan sensible como este.

En la denuncia, la exnovia del actor, descrita como una modelo originaria del Reino Unido, acusa a Glover de agresión física, fraude, desalojo injustificado, persecución maliciosa y causarle angustia emocional intencional. Además, señala violaciones a la legislación civil de California conocida como Bane Act, una ley que protege los derechos constitucionales.

Tal y como recogen 'People' y 'TMZ', el escrito recoge que la denunciante fue "esencialmente mantenida cautiva y utilizada para fines sexuales y de trabajo gratuito por el Sr. Glover bajo falsos pretextos".

El inicio de su relación

Según los documentos, la relación entre ambos comenzó en 2015 tras conocerse a través de redes sociales. Ella afirma que Glover la contactaba con mensajes que ella describe como "extraños" y que, tras un tiempo juntos, la convenció para que se mudara a Los Ángeles bajo la promesa de una oportunidad laboral y una nueva vida en el mundo del entretenimiento.

Asimismo, la demandante sostiene que, tras conocerse en persona ocho años después en una ciudad europea, el actor le habría mostrado "varios artículos de recuerdo nazi de su colección" y la habría atraído con promesas de un trabajo estable y alojamiento en su casa en Silver Lake.

La denuncia recoge que ella vendió sus pertenencias y dejó su vida en Europa en 2024 para mudarse con él, confiando en esas promesas.

Su vida en California

Ya en California, la situación, según la mujer, cambió por completo: le acusa de haberla coaccionado a vivir como su pareja y trabajar sin remuneración mientras ella dependía económicamente de él. El documento legal incluso afirma que él la habría "seguido y monitoreado".

"Se encontró en una situación inquietante en la que el Sr. Glover quería controlar sus acciones y rastrear su paradero, y básicamente servirle como su novia o su esclava sexual", manifiesta su equipo legal.

En marzo de 2024, la mujer habría regresado al domicilio tras salir para rezar en una mezquita y se encontró la puerta cerrada. Asevera en los papeles que Glover la dejó fuera, "sin previo aviso ni advertencia de ningún tipo, dejándola sin hogar", y que, cuando trató de recuperar sus pertenencias y sus gatos, él la agredió físicamente, agarrándole el cuello y estrangulándola.

Además de los cargos por agresión, la demanda alega que Glover presentó denuncias policiales describiéndola como una "intrusa ilegal", y que solicitó una orden de alejamiento. Una denuncia que, tal y como narra ella, fue "fraudulenta" y "maliciosa". Terminó siendo desestimada por falta de pruebas.

La denunciante declara que estas acciones dañaron su reputación y su carrera profesional, dejándola además sin hogar y en una situación de "grave angustia emocional".

La defensa de Glover

Por otro lado, la defensa de Crispin Glover ha negado categóricamente todas las acusaciones. En un comunicado recogido por los medios estadounidenses, sus representantes subrayaron que los hechos ocurrieron de manera muy distinta.

Según ellos, Glover habría sido víctima de una agresión criminal no provocada por parte de la demandante en su residencia en Los Ángeles el 2 de marzo de 2024, y que él llamó a la policía, que investigó el incidente y arrestó a la mujer en ese momento.

"El Sr. Glover se propone defenderse enérgicamente y buscar todas las medidas disponibles. Confía en que el proceso judicial expondrá esta demanda como una invención sin fundamento", ha indicado el equipo legal del actor.