Claudia Barraso 24 FEB 2026 - 17:57h.

Las imágenes de Kate Middleton y el príncipe Guillermo de las que todo el mundo habla en la entrega de premios Bafta de 2026

El príncipe Guillermo reaparece en los premios BAFTA tras la detención de su tío Andrés y explica que "no está tranquilo"

Los príncipes de Gales han acudido a la gala de los Premios BAFTA 2026, celebrado el pasado domingo en el Royal Festival Hall de Londres. En uno de los momentos más complicados ara la Familia Real Británica tras la polémica que persigue al expríncipe Andrés por sus vínculos con Epstein, Kate Middleton y el príncipe Guillermo acudieron a la gala radiantes y dejando muchas fotos muy comentadas.

La asistencia de los miembros de la Familia Real Británica ya fue una sorpresa para muchos. Su presencia no fue confirmada, a pesar de que Guillermo es el presidente de honor de la Academia Británica de Cine. A pesar de sus acertados ‘looks’, había cierta tensión que las cámaras supieron captar pese a sus posados.

Una tensión que puede ser derivada de la crisis que atraviesa la corona británica tras la detención del hermano del rey Carlos III. El impresionante vestido de Kate Middleton y su sonrisa perfecta, supo como calmar todas las polémicas que persigue a su familia política. Además, es una nueva aparición de la princesa de Gales en este evento ya que no asistía a este evento desde 2023 a causa del cáncer que le diagnosticaron hace dos años.

El nervioso posado de Guillermo

Pero su recuperación ha ido cada vez mejor y así lo ha mostrado luciendo una larga y abundante melena ondulada junto con un vestido de Gucci con un llamativo y elegante escote. Con una mirada confiada, una sonrisa brillante y un caminar firme, muchos expertos han asegurado que la princesa mostraba más confianza que el propio Guillermo.

Refugiado en su mujer

El hijo del rey Carlos III se refugió hasta en varias ocasiones en su mujer para que las cámaras no captasen cierto nerviosismo. Y es normal, es el primer evento en el que aparecen después de que los medios de comunicación sacasen a la luz las imágenes de su tío tras pasar 11 horas en comisaría.

Una de las imágenes más comentadas ha sido la del matrimonio en un ascensor. Kate Middleton miraba a su marido con una sonrisa sincera, ilusionada, mientras que el príncipe miraba a la cámara sonriendo algo tenso. Su mirada es muy fija hacia el objetivo, casi sin expresión, como si fuese una sonrisa forzada. Muchos han comentado que esta imagen sirve para reflejar a la perfección la postura de ambos durante toda la gala.