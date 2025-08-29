La autora de 'No me sueltes' (Lunwerg Editores) advierte: "Pechuguita a la plancha y lechuga no van a valer de nada"

Cómo no sentirte un bicho raro en la menopausia: “El deseo sexual se puede trabajar”

La menopausia no suele llegar sola a la vida de las mujeres, sino que trae consigo unos kilos de más. Esto es consecuencia de una combinación de factores hormonales, metabólicos y de estilo de vida. La disminución del nivel de estrógenos conduce la grasa a la zona abdominal y el metabolismo se vuelve más lento. Es decir, se queman menos calorías haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué se puede hacer para no coger demasiado peso durante esta fase vital? La doctora Marimer Pérez contesta en 'Cómo ser más feliz en la menopausia' .

"Spoiler de entrada: en menopausia hacer una alimentación baja en calorías, de pechuguita a la plancha y lechuga, no va a valer de nada", advierte la autora de 'No me sueltes' (Lunwerg Editores). En esta etapa de la vida "tienes que nutrirte bien y si quieres perder peso tienes que moverte", aclara la ginecóloga y obstetra.

Lo que se necesita es una dieta equilibrada, rica en proteína y fibra, pero sobre todo hacer ejercicios de fuerza para mantener el músculo y acelerar el metabolismo, cardio para proteger la salud del corazón y mucha constancia. "El músculo en sí mismo es un órgano endocrino que te va ayudar con esa resistencia a la insulina y esta situación de prediabetes", apunta la experta.

Cualquier tipo de movimiento es válido

La doctora es una firme defensora de ejercicios como el levantamiento de pesas, el uso de bandas de resistencia o el entrenamiento con el propio peso corporal, pero admite cualquier tipo de actividad física, al menos al principio. Puede ser pilates o puede ser bailar. "Si quieres empezar por algo que sea divertido o que te apetezca más que el gimnasio, perfecto; pero sin moverse es imposible perder peso", puntualiza.

Tampoco ayudan los sofocos, el insomnio y los cambios de humor. Dormir poco y estar estresada eleva el cortisol, otra hormona que favorece el almacenamiento de grada abdominal. Por eso hay que intentar descansar bien por la noche y reducir el estrés. Lo que tiene que quedar claro es que los kilos extra no tienen por qué ser una carga para siempre. Es posible deshacerse de ellos con algunos ajustes y un poco de voluntad.

El deseo sexual en la menopausia

Otro de los aspectos más comunes y que más preocupan durante la menopausia es la disminución del deseo sexual. Si disminuyen los estrógenos y los andrógenos y los ovarios dejan de funcionar es muy difícil que el deseo surja de forma espontánea. La buena noticia es que tiene solución, pero es necesaria la complicidad y la comprensión de la pareja.

El hombre debe encontrar otras formas de llegar a la mujer, de estimularla, de reencontrarse con ella. "El deseo también se puede trabajar. La mujer no ha desaparecido del mapa ni está muerta. Simplemente es más difícil que el deseo salga de ella", concluye la doctora.